人民网里约热内卢5月6日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间5月6日，中国铁建承建的智利首都圣地亚哥地铁7号线1标段项目“马图卡纳号”盾构机在1标段起点巴西站顺利始发。中国驻智利大使牛清报、智利交通与电信部部长胡安·卡洛斯·穆尼奥斯，以及中智两国建设者和当地社区居民等100多人出席了始发仪式。

盾构机，全称为全断面隧道掘进机，集机、电、信息、人工智能等技术于一身，被誉为“工程机械之王”。中国铁建承建的圣地亚哥地铁7号线1标段是中企在智利首个盾构施工地铁项目，项目于2022年2月开工，全长7.898公里，主要工程内容包括6.662公里盾构施工隧道、7座岛式车站以及施工竖井等。

牛清报表示，地铁七号线一标段自开工以来，项目建设团队克服了诸多困难，使得该项目顺利实施，在当地赢得良好声誉。

智利交通与电信部部长胡安·卡洛斯·穆尼奥斯在仪式上为盾构机进行命名并宣布盾构始发。陈露明摄

卡洛斯在仪式上为盾构机进行命名并宣布盾构始发。他感谢中国企业为盾构始发的顺利实施所做的努力，表示作为智利首条采用TBM土压平衡法施工的地铁隧道，本次盾构机的顺利始发意义重大。

据项目相关负责人介绍，“马图卡纳号”盾构机由中国铁建自主研发生产，设备整机长105米，开挖直径达9.8米。盾构机的名称“马图卡纳”由智利公民代表投票产生，“马图卡纳”是智利北部古老土著语言，意思为大地之母，寓意盾构机在地下施工时会平安、顺利，寄托了智利人民依托中国大盾构技术打通地下交通网，促进当地发展的美好希望。盾构机刀盘设计创新采用三个连续菱形构成的智利地铁标志为背景图案，机身绘有采用西班牙语艺术字体的“七号线，我们来啦”标语，表达了中国企业对智利人民的美好祝福。

质构机全景。陈露明摄

这位负责人对人民网记者表示，该项目下穿马波乔河，下穿段长60米，河底距离隧道顶部约10米，项目区间隧道主要穿越地层为细颗粒土、粉土、火山岩层等，地质环境复杂。项目线路最小转弯半径为250米，对盾构机的转弯能力要求较高。为保证盾构机长距离安全高效掘进，积极应对当地复杂地质环境，中国铁建自主研发了多项核心关键技术，刀盘采用“六辐条+六面板”的复合式设计，可实现正反双向旋转出渣，盾构机需要转弯时还可通过每组推进油缸的行程差来调节，从而满足线路最小转弯需求。

质构机全景。陈露明摄

据了解，项目建成后，可缩短两个终点站间54%的通行时间，全线运行仅需43分钟，为超过136万居民提供快捷便利的出行服务，对进一步完善当地城市轨道路网，推进“智利地铁2035规划”发展具有重要意义。

中国驻智利大使馆经商参赞马克强参加了仪式。

智利圣地亚哥地铁7号线位于智利首都圣地亚哥市，全长27公里，共设19座车站，连接圣地亚哥的7个区。

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