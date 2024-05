中国领导人应邀对法国进行国事访问,受到热烈欢迎,表明尽管世界风云变幻,中法关系依然稳健发展。

多年来,在两国元首引领下,中法两国保持有效的战略沟通和富有成效的务实合作,人文交流不断深入,在国际和地区事务中密切协调配合。

此次访问受到全世界的关注,充分说明了两国作为联合国安理会常任理事国所肩负的责任,以及在稳定全球产业链供应链、维护世界和平稳定方面所应发挥的作用。两国领导人就中法关系、中欧关系以及国际和地区热点问题的会谈成果备受期待。

中法在进一步加强沟通协调,维护以联合国为核心的国际秩序,加强合作应对气候变化和生物多样性丧失等共同挑战方面具有巨大潜力和空间。

两国经济互补性强,在清洁能源、核能研发、森林碳汇,以及人工智能、航空航天、农业食品等领域深化合作大有可为。

所有爱好和平的国家都希望双方坦诚而广泛的会谈能够取得成果,为世界共同利益服务,因为长期以来,世界被某些国家短视的地缘政治图谋所劫持,这些国家选择阵营对抗、零和博弈,维护霸权和特权。

中法关系的稳步发展也有助于巩固中欧关系,从而有效制衡那些自私自利集团的负面影响。

我们希望通过此次访问,中法两国能够巩固传统友谊、增进政治互信,深化交流合作,推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶,为中欧关系健康稳定发展注入新动力,为促进世界和平稳定和发展进步作出新贡献。

本文译自《中国日报》5月6日社论

原文标题:Strengthening of Sino-French friendship will also be a boon for rest of the world

(责编:艾雯、崔译戈)