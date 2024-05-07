导读

在中法建交60周年之际，习近平主席于5月5日出访法国。中法两国都拥有悠久的历史和博大精深的文化，在全球事务中有合作意愿和共同责任。两国应就气候变化、经济发展、卫生健康等全球性议题加强国际合作，并通过人文交流等方式进一步巩固友好关系。

在我写下这篇文章时，我想到了一位杰出的人物，他在60年前就预见了中国的伟大命运——我指的当然是戴高乐将军，我们必须向他的远见卓识致以崇高的敬意。作为法国国民议会法中友好小组主席，我致力于继承他的遗志，以及他对中国的热爱和浓厚兴趣。

虽然我直到近年来才开始实地探索中国这个幅员辽阔的国家，但我对中国的兴趣由来已久。年轻时，我是一名医生，一直在寻找一种能够与西医相辅相成的疗法。后来我接触了中国的道教，了解了中医和针灸。自那以来，我对道教的兴趣已经持续了40年，实践中医疗法至今也已经有35年了。

正是这份热爱促使我在成为议员后加入了法中友好小组，这个小组在国民议会中至关重要。我在担任了两届副主席后，从去年开始担任主席。

但中医和中国文化并不是我对中国感兴趣的唯一原因。第二个原因在于我最初的政治承诺，即支持生态保护。自然生态的改变引发了全球性的思考，这种思考跨越了五大洲，涵盖了全球人口。我一直认为，只有中国及其14亿人口成为生态保护事业的主要参与者，地球的生态问题才能解决。美国在特朗普执政期间退出《巴黎协定》，而与此同时，中国则一直致力于气候行动，尤其是加入并坚定支持《巴黎协定》。我对此感到非常欣慰。

法中友好小组的议员希望与中国全国人大的同行们发展友好关系，在“议会外交”的框架下加深相互理解。

今年，我们迎来了中法建交60周年。中法已携手走过了一“甲子”，正在开启一个充满希望的新“甲子”——一个充满友好情谊和创造力，积极融入国际社会的新“甲子”。

图片来源：中国日报

中法两国都有着悠久的历史和博大精深的文化，彼此相互欣赏。我们始终渴望深化两国关系，增进相互理解，加深两国人民之间的交流与友谊。秉持着这种共同心愿，以及两国在国际社会中的独特角色，中法作为两个具有平衡力量的大国，在动荡的世界中发挥着重要的调停者和斡旋者作用。

中法两国还可以与国际社会一道，共同应对气候变化、生物多样性、健康、发展，及国际金融等全球性挑战。最后，我们必须加强两国的互惠经济利益，为我们各国人民带来进步。同时也要考虑到发展区域经济的需求，实现两国间的最佳平衡，以提高韧性和应对突发事件的能力。新冠疫情和乌克兰危机已经教会了我们这一点。

让我们抓住60周年这一契机，巩固两国关系，为2024中法文化旅游年注入新动力。让我们在两国及两国人民友谊的基础之上，在保障两国人民福祉和世界和平的基础之上，骄傲地为这个“甲子”画上一个圆满的句号，共同迎接新“甲子”的到来。

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本文原文发表在中国日报国际版，原标题为 "Second sexagenary"

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