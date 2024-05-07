中新网维也纳5月6日电 （才巍、张广权）维也纳当地时间5月4日，参加2024联合国中文日开幕式表演的演员们，先后来到维也纳城市公园和维也纳金色音乐大厅前广场，进行民族服饰走秀、民乐演奏和木偶表演等“快闪”演出，吸引大批当地民众和世界各地游客驻足。

图为活动现场。广西壮族自治区文化和旅游厅供图

当天，来自广西歌舞剧院的演员们，身着壮、汉、瑶、苗、侗等广西12个世居民族服装惊艳亮相，展示广西少数民族绚丽多彩的传统服饰。这些民族服饰图案精美，色彩艳丽，不少海外民众被这些精美的少数民族服饰所吸引，纷纷要求拍照留念。

活动现场，广西民歌串烧《山歌敬亲人》旋律优美，歌声动人，嘹亮动听的原生态歌声唱响维也纳街头。器乐合奏《三姐的歌谣》，琵琶、古筝、二胡等中国古典民族乐器合奏，演奏出一首首家喻户晓广西民乐乃至现代流行音乐。

图为活动现场。广西壮族自治区文化和旅游厅供图

之后，青年演员们把传递着和平、友谊和祝福的吉祥礼物——广西绣球送给现场游客，希望世界更多的人了解中国文化，了解壮美广西。

据悉，2024维也纳联合国中文日活动将于5月6日在维也纳联合国圆大厅开幕。本次活动由中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团、广西壮族自治区人民政府、维也纳联合国新闻署主办，主题为“开放共融的文化 如诗如画的山水——广西文明和发展的故事”。

图为活动现场。广西壮族自治区文化和旅游厅供图

维也纳联合国中文日活动为期一周，分为“文明交流互鉴”“文化旅游资源”“桂林世界级旅游城市”三大板块，向各国常驻维也纳联合国外交使节和维也纳联合国五千余名国际职员，展示广西丰富的人文历史和浓郁的民族风情。今年也是中国—东盟人文交流年，是中国—东盟博览会“镶钻成冠”新阶段开局之年，本次中文日主题活动也将会呈现中国与东盟合作发展的成果。

2024年恰逢中华人民共和国成立75周年，也是维也纳国际中心(联合国维也纳总部)落成启用45周年。本次中文日期间，广西代表团将呈现一系列“开放共融，如诗如画”的文化盛会。

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