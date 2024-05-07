中新网5月6日电 当地时间5月5日下午，国家主席习近平乘专机抵达巴黎，应法兰西共和国总统马克龙邀请，对法国进行国事访问。

60年前，法国在西方大国中率先同新中国正式建交。如今，中法已携手走过一个甲子。60年来，中法两国在外交往来中创造了多个“第一”，成为两国关系史上的里程碑。

1964年，中法两国建立大使级外交关系。建交后，两国关系总体发展顺利。60年来，中法关系始终走在中国同西方国家关系前列。

2023年4月7日下午，习近平主席同法国总统马克龙“不打领带”，在庭园散步，边走边聊，观赏岭南园林的独特景致。在广州松园白云厅，两国元首欣赏古琴演奏《高山流水》。

马克龙饶有兴致地问起乐曲的名字。“这是中国古代一个很优美的故事，讲的是俞伯牙和钟子期，体现的是‘知音’，只有‘知音’才听得懂这首曲子。”习近平主席向客人介绍，还嘱咐工作人员送一份曲谱给马克龙总统。

当前，中法关系继续保持良好发展势头，两国战略沟通富有成效，务实合作成果丰硕，人文交流更加深入，在国际和地区事务中保持良好沟通协作。

“法中两国人民都热爱文化，彼此抱有好奇。2024年将是我们继续深化文化合作的契机。”法国文化部长拉茜达·达蒂表示，法中建交60年来，文化合作始终占据重要地位。

2024年也是中法文化旅游年，许多精彩活动在两国举办，两国民众之间的人文交流越来越丰富、越来越密切。

在中法文化旅游年的框架下，凡尔赛宫和故宫博物院在故宫共同举办“紫禁城与凡尔赛宫”展览，钟表、瓷瓶、瓷盘……美轮美奂的文物，承载了17、18世纪中法的交往历史，让中外游客一睹三百多年前“法式中国风”。

中法两国历来都非常注重体育的价值，都是奥林匹克文化传承的践行者。

中法以2024年巴黎奥运会为契机，以萨马兰奇纪念馆“体育星球”环境与体育展为媒，通过体育文化交流合作，加深两国人民的民间交往及增进中法人民的友谊。

“他们是我们的兄弟”，2018年1月，到访西安的法国总统马克龙向一战赴法华工致敬，并为法国拥有华侨华人而倍感荣幸。

法国华侨华人会主席任俐敏表示，马克龙总统曾到我们的“娘家”去夸赞我们，这很值得我们自豪。

法国是欧洲华侨华人最多的国家之一。截至2019年，在法华人社团超过百家，在法中文学校约50所。

长期以来，旅法侨胞积极融入当地社会，关心祖(籍)国发展建设，支持祖(籍)国和平统一大业，大力推动中法人文交流和促进两国民心相通，是中法友好合作的见证者、参与者和贡献者。

除了人文交流，在元首外交的战略引领下，中法两国的经贸关系不断深化，合作前景广阔。

目前，法国是中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国；中国则是法国亚洲第一大、全球第七大贸易伙伴。

根据海关数据，2023年，中法双边进出口商品贸易总额为5551亿元人民币，同比增长3.1%。双边贸易平衡状况得到进一步改善，双向投资和新兴领域合作蓬勃发展。

2024年，中国海关总署4月13日公布的最新数据显示，一季度中法贸易额1319.6亿元人民币，同比增长2.9%，规模创历史同期新高。

“中方愿与法方共同努力，落实好双方领导人达成的相关经贸共识，推动取得更多经贸成果，并推动解决彼此重大经贸关切。”4月8日，中国商务部部长王文涛说道。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯指出，60年来，中法两国在政治、经济、人文等领域建立了良好、稳定的沟通，双方未来仍要坚持对话，推动中法友谊进入新时代。

图文来源：中华人民共和国外交部、中华人民共和国商务部、故宫博物院官方微博等

(责编：艾雯、崔译戈)