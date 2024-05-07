5月2日至6日，在中法建交60周年和巴黎奥运年之际，华东师范大学在法国巴黎、里昂联合当地12所大中小学、教育机构和体育俱乐部，举办了以“汇流”为主题的系列人文交流活动，让法国学生和市民近距离接触中国功夫、书法篆刻，并与中国的羽毛球世界冠军团队开展面对面的交流活动。

以文为媒，书印艺术展播汉字风采

“天朗气清，惠风和畅”“群贤毕至，少长咸集”……《兰亭集序》的选句被钤印在新里昂中法大学举办的“汉字走进法国校园——中国书法篆刻图文展”书法作品内，生动描绘出这场中法文化交流活动“以文为媒”的意趣。

当地时间5月2日，在巴黎东方语言文化学院内，华东师大美术学院崔树强教授与教育部中华优秀传统文化篆刻传承基地主任张索教授、顾琴教授带领书法篆刻硕士研究生杜家航、程羽瑄、蔡峥指导巴黎东方语言文化学院师生进行书印体验。

巴黎东方语言文化学院汉学博士、西泠印社法国社员龙乐恒说，巴黎中法文化中心和西泠印社等中国机构曾在法国举办过面向公众的书法篆刻展览、讲座活动，但让书法篆刻艺术走进校园的活动还是第一次，“这是个非常美好的尝试与开始，相信更多法国青少年会通过感受汉字的独特魅力，增进对中国文化的了解。”

5月2日至5月6日，华东师大“汉字走进法国校园”工作坊活动在新里昂中法大学、热纳斯镇路易·莱普林斯—林盖中学、里昂二大与里昂国际学校相继举行。当地大中小学生和市民参观了由华东师大美术学院书法篆刻专业4位老师和43位在校研究生创作的书法篆刻作品，首次动手体验了篆刻的乐趣。

以武会友，体育竞技彰显中国智慧

与书法篆刻的温润隽永不同，运动场上是别开生面的“文武双修”。

5月5日上午，2011年羽毛球世锦赛女单冠军、2012年伦敦奥运会羽毛球女单亚军、华东师大体育与健康学院副教授王仪涵和华东师大中法体育科学研究中心负责人高强教授以及本科生杨睿雯、黎敬谦和朱家辉，与里昂两所大学的大学生运动员们举行友谊赛。

这是华东师大体育与健康学院院长季浏教授带队的羽毛球世界冠军团队“与世界冠军面对面——中法高校羽毛球友谊赛”活动的第七场。此前，他们在巴黎、里昂等地与法国国家体育中心、巴黎-西岱大学以及里昂部分大中小学开展了相关活动。

中国功夫历来在法国青少年中备受欢迎。5月3日至5月6日，在新里昂中法大学、路易·莱普林斯—林盖中学与里昂国际学校，华东师大体育与健康学院民族传统体育学学科带头人杨建营教授带队功夫团展示的中国功夫、中华武龙和太极拳，引来众多法国师生与市民围观。独创的太极球运动更吸引了现场观众参与其中。

中国驻里昂代总领事李振平对本次交流活动高度认可：“华东师大在法国开展的系列人文活动既有助于促进中法两国人民特别是两国青少年之间的友好互动，也有助于推动两国文明交流互鉴，并为即将到来的奥运盛会增添热烈友好气氛。”

以史为序，人文汇流开启合作新篇

华东师大副校长戴立益介绍，早在上世纪80年代，该校就开始与法国高校及机构合作，目前已与法国28所高校及机构就学术科研、人才培养、合作办学等方面开展密切交流合作，取得了丰硕成果。“希望通过此次人文交流系列活动，既加深与法国高校及机构的交流合作，也促进与法国中小学的合作互动，推动双方共同探讨基础教育在人才培养中的重要作用，助力中法青少年国际视野的提升和对多元文化的理解。”

此次活动由华东师大与新里昂中法大学共同策划组织而成，并得到里昂华人总商会的支持。在新里昂中法大学，戴立益及其团队成员还以线上线下相结合的方式与里昂的中国留学生们就学校人才引进与培养等话题进行了宣讲交流。

创建于1921年7月的里昂中法大学是中国近代在海外设立的唯一一所大学类机构，见证了两国一段特殊的外交史，也为现代中国培养了一批优秀人才。2014年，新里昂中法大学诞生，华东师大也在2015年成为新里昂中法大学的创始成员单位。2023年11月，华东师大里昂办公室在新里昂中法大学揭牌。未来，华东师大将通过与新里昂中法大学等法方高校及机构的深度合作交流，积极推动中法文明交流互鉴。

5月2日至5月6日，华东师范大学在法国巴黎、里昂联合当地12所大中小学、教育机构和体育俱乐部，举办“汇流”系列人文交流活动。图片均为华东师大提供

(责编：艾雯、崔译戈)