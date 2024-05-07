人民网北京5月7日电 （曹欣悦、彭昱凯）“我想知道21世纪的中国为什么这么厉害？”被问及为什么来中国学习中文，在北京第二外国语学院学习国际政治专业的塞尔维亚留学生优万娜回答道。

优万娜与中国的缘分始于2017年，当时她在激烈的入学考试中脱颖而出，成功进入贝尔格莱德大学语言学院学习中文，从此开始了她的中文学习之路。

2019年，优万娜获得前往西安交通大学交流学习的机会。第一次踏上中国大地的优万娜慕名参观了秦始皇陵、大唐不夜城等景点。“太震撼了，我第一次直观感受到中华文化的博大精深。中国是一个伟大的国家，有悠久的历史和迷人的文化，简直看不够。”优万娜回忆起那段经历仍充满感叹。

当时，优万娜不仅参观了气势恢弘的名胜古迹，也在充满生活气息的街头小巷感受到当地人的热情，品尝了地道的中国美食。优万娜说：“中国和塞尔维亚的饮食习惯不太一样，但我很喜欢中国的美食，像饺子、烤鸭这些。”

虽然只有短短一个月的时间，但正是那次的经历，在优万娜心中埋下了一颗种子。硕士毕业后的她，再次不远万里来到中国，决定要深度体验这里的生活。

去年来到北京后，优万娜如愿游览了天安门、故宫、颐和园、长城等文化古迹。平日里的她还喜欢逛北京的胡同，感受地道的北京文化。她说：“我很喜欢胡同，因为会让我感受到中国的传统文化，还可以和当地人交流，吃些好吃的，我觉得很有趣也很开心。”

接触到鲜活的中国社会，优万娜对中国文化也有了更深的认识：“汉字是中国文化很重要的组成部分，每个汉字都有独特的形式，也有独特的意义。在学习过程中，既可以了解中国人的思维方式，也可以了解到他们对生活的热爱。”

这几个月，优万娜不仅中文有了极大进步，对生活在中国也有了切身体会。“我发现这里的节奏很快，城市发展也非常快，文化和科技也在不断变化。”优万娜说，“我觉得北京有丰富的历史和文化，同时也是一个很包容的城市，对各种观点和看法很开放。”

在优万娜看来，中国的移动支付给她的生活带来了极大便利，出门无需携带钱包，只需手机和充电宝就可以轻松出行。优万娜说她最喜欢的交通工具就是地铁。“我平时和朋友们出去玩喜欢坐地铁，因为中国地铁很方便、很快，不用担心会堵车、迟到。”

生活在中国的这段时间，让优万娜更加坚定了自己的想法，她打算继续留在中国，想在自己的专业领域继续深造，未来从事相关工作，做中塞友好的交流使者；也想了解更多中国的文化、语言和思维方式。“想了解一个5000年多历史的国家，一年时间肯定不够。”优万娜说。

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