人民网贝尔格莱德5月7日电 （记者谢亚宏）塞尔维亚《政治报》总编辑马尔科·阿尔布诺维奇在接受人民网记者专访时表示，塞中各领域合作紧密，《政治报》愿与中国媒体在报道两国关系等领域加强合作。

马尔科·阿尔布诺维奇。受访者供图

作为全面战略伙伴，中塞在基础设施建设、产能等领域合作成果丰硕，务实合作的深度和广度不断拓展，质量和效益持续提升。作为新闻工作者，阿尔布诺维奇长期观察与报道了两国合作，对相关成果给予高度评价：“来自中国的企业和投资促进了塞尔维亚的发展，匈塞铁路等一批重要项目正在建设中，随着基础设施的不断完善，我们在东南欧地区的地位也在提升。未来随着塞中自贸协定等最新成果不断落实，我们将分享到更多发展红利。”

作为塞尔维亚最有影响力的主流媒体之一，《政治报》长期高度关注中国的发展，并刊发了大量与中国有关的新闻。阿尔布诺维奇向记者展示了近期出版的多份报纸：“塞中两国坚定支持彼此核心利益和重大关切，因此我们经常对中国驻塞尔维亚大使进行专访或刊发专题报道，帮助我们的读者了解中国当前正在发生的重要事件。”他表示，《政治报》未来愿意进一步加强涉华报道，提升与中方媒体伙伴的合作水平，积极支持塞中关系发展。

(责编：燕勐、杨牧)