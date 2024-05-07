新华社耶路撒冷5月6日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总理办公室6日晚发表声明说，战时内阁一致决定继续在加沙地带南部城市拉法展开行动，以向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）施加军事压力，从而推动以方被扣押人员获释并实现其他作战目标。

以总理办公室是在哈马斯6日晚宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议后发表这一声明的。声明说，虽然哈马斯的提议与以色列的“核心要求相差甚远”，但以色列将派高级别代表团前往埃及，以“最大限度提升达成以方可接受协议的可能性”。

此前，以色列国防军发言人哈加里发表声明说，哈马斯接受了埃及斡旋的停火提议。以方在非常认真地审查提议每一项内容，竭尽全力推进有关谈判和令被扣押人员获释的“每一种可能性”。与此同时，以军将继续在加沙地带的军事行动。

以色列国防军6日晚说，正对拉法进行大规模精准空袭。

据以色列媒体6日早些时候报道，以色列战时内阁当天通过将于几天后攻打拉法的决定。以色列《新消息报》以政府官员为消息源报道，如果哈马斯接受关于释放被扣押人员的协议，以方攻打拉法的决定可能会撤销。

以色列国防军6日早间发表声明说，已要求拉法东部居民尽快向“人道主义区”撤离。以军发言人当天说，约10万人正从拉法东部撤离。

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