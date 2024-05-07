新华社巴黎5月6日电（记者张章 李骥志）中国中央广播电视总台6日在法国巴黎举办“璀璨甲子 中法情缘”——庆祝中法建交60周年人文交流活动，发布上线多部中法合拍影视精品和融媒体产品，并与欧洲新闻台签署合作备忘录。

法国宪法委员会主席、前总理法比尤斯致辞时表示，建交60年来，法中关系始终保持良好发展势头，两国人民相知相交、相互理解、携手同行，共同应对全球性挑战，成为世界和平与发展的中坚力量。中央广播电视总台在推动法中两国文化、影视、旅游、青年交流等领域合作进行了诸多有益尝试，扮演了重要的媒体角色。

法国展望与创新基金会主席、前总理拉法兰高度评价中央广播电视总台在深化法中媒体合作、推动两国民心相通方面发挥的重要作用。他说，法中建交60年来，始终致力于通过互利合作实现共同发展，通过平等交流促进文明互鉴。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄说，中法建交60年来，已成为不同历史背景、文化传统和发展水平的国家之间友好合作的典范。今年以来，中央广播电视总台相继推出《璀璨甲子 中法建交60周年高端对话》《超越时代的大智慧、大勇气——走近戴高乐》等一系列中法合拍精品节目，发布“中国艺术推广计划”数字特展等融媒体产品，为两国交流互鉴画上浓墨重彩的一笔。

活动上，《无问西东》《戴高乐家族的三代中国缘》《友谊之路——中法建交60周年特别节目》等多部总台原创精品亮相，向观众讲述在60年的璀璨岁月里，中法文明交流互鉴、中法人民相知相亲的动人历程。戴高乐将军的侄孙格瓦·戴高乐、常沙娜之子崔冬晖等“中法情缘”的亲历者和见证者分享了各自家族三代人的中法友谊故事。

根据中央广播电视总台与欧洲新闻台签署的合作备忘录，双方将围绕中法建交60周年，继续联合推出《中欧非遗》特别节目，并在内容联合制作、举办品牌活动、资源共享等方面进一步拓展合作。

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