新华社利雅得5月6日电（记者王海洲）博鳌亚洲论坛利雅得会议6日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，大会主题聚焦“可持续发展目标下的能源转型”。

5月6日，博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季（右三）在沙特阿拉伯利雅得举行的博鳌亚洲论坛利雅得会议上发言。新华社记者 王海洲 摄

博鳌亚洲论坛理事长潘基文在开幕式上表示，石油资源丰富的中东正带头推动绿色倡议。这次利雅得会议也是为即将由阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）做准备。

5月6日，博鳌亚洲论坛理事长潘基文在沙特阿拉伯利雅得举行的博鳌亚洲论坛利雅得会议开幕式上发言。新华社记者 王海洲 摄

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼在开幕式的对话环节中说，能源转型对沙特而言十分必要且迫切，未来全球的油气供给会减少，化石能源的使用也将减少，沙特会聚焦可再生能源发电等领域。

5月6日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼（右）在博鳌亚洲论坛利雅得会议开幕式对话环节发言。新华社记者 王海洲 摄

阿卜杜勒-阿齐兹表示，长期以来，沙中两国在能源领域携手合作，成果丰硕。两国的合作早已不再局限于传统石化领域，中国是沙特能源转型的重要合作伙伴，沙特愿与中国携手共进加强合作，为全球和全人类发展作出贡献。

博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季表示，化工行业在能源转型中也扮演着重要角色，通过合作“我们将找到可持续发展，包括能源转型的解决方案”。

本次博鳌亚洲论坛利雅得会议为期一天，来自沙特、中国及全球的180多名政要、学者、企业家和行业领导人一起探索讨论能源转型和节能减碳的相关话题。

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