新华社北京5月6日电（记者熊丰）记者6日从公安部获悉，近日，公安部部署云南普洱公安机关与缅甸地方执法部门开展边境警务执法合作，成功抓获92名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人已被移交我方。

去年以来，公安部持续深化与缅甸执法部门的国际及边境警务执法合作，联合开展了一系列打击行动，累计4.9万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被移交我方。但缅北佤邦地区仍有少数电信网络诈骗犯罪分子妄图逍遥法外、逃避打击。近日，在公安部的指挥部署下，云南普洱公安机关与缅甸地方执法部门开展边境警务执法合作，在缅北佤邦地区成功抓获92名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中包含8名骨干成员、14名网上在逃人员。

目前，全部犯罪嫌疑人及涉案证据物品已通过云南孟连口岸顺利移交我方。公安部部署山东等地公安机关将犯罪嫌疑人押回，全力开展案件侦办工作。

公安部有关负责人表示，针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪形势，公安机关将进一步强化国际及边境警务执法合作，不断加大打击力度，持续组织专项打击行动，全面清剿诈骗窝点，依法缉捕涉诈人员，切实维护人民群众财产安全和合法权益。

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