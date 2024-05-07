新华社加沙5月6日电（记者黄泽民 柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）6日发表声明，宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议。

声明说，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天在电话中分别向卡塔尔首相穆罕默德和埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒通报了这一决定。

一名以色列官员告诉新华社记者，以色列已收到哈马斯就停火和释放被扣押人员协议对埃及方面的答复，目前正在研究该答复。

以色列国防军发言人哈加里当天发表声明说，哈马斯接受了埃及斡旋的停火提议。以方在非常认真地审查提议每一项内容，竭尽全力推进有关谈判和令被扣押人员获释的“每一种可能性”。与此同时，以军将继续在加沙地带的军事行动。

另据埃及开罗新闻电视台6日援引埃及情报部门高层人士消息报道，负责调解加沙地带停火的埃及代表团当天收到了哈马斯和以色列的“积极回应”。

据以色列媒体6日早些时候报道，以色列战时内阁当天通过将于几天后攻打巴勒斯坦加沙地带最南端城市拉法的决定。以色列《新消息报》以政府官员为消息源报道，如果哈马斯接受关于释放被扣押人员的协议，以方攻打拉法的决定可能会撤销。

以色列国防军6日发表声明说，已要求拉法东部居民尽快向“人道主义区”撤离。以军发言人当天说，约10万人正从拉法东部撤离。（参与记者：王卓伦、姚兵）

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