新华社利雅得5月6日电（记者王海洲）博鳌亚洲论坛利雅得会议6日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，大会主题聚焦“可持续发展目标下的能源转型”。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文在开幕式上表示，石油资源丰富的中东正带头推动绿色倡议。这次利雅得会议也是为即将由阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）做准备。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼在开幕式的对话环节中说，能源转型对沙特而言十分必要且迫切，未来全球的油气供给会减少，化石能源的使用也将减少，沙特会聚焦可再生能源发电等领域。

阿卜杜勒-阿齐兹表示，长期以来，沙中两国在能源领域携手合作，成果丰硕。两国的合作早已不再局限于传统石化领域，中国是沙特能源转型的重要合作伙伴，沙特愿与中国携手共进加强合作，为全球和全人类发展作出贡献。

博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季表示，化工行业在能源转型中也扮演着重要角色，通过合作“我们将找到可持续发展，包括能源转型的解决方案”。

本次博鳌亚洲论坛利雅得会议为期一天，来自沙特、中国及全球的180多名政要、学者、企业家和行业领导人一起探索讨论能源转型和节能减碳的相关话题。

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