人民网巴黎5月6日电 （记者尚凯元）为庆祝中法建交60周年，5月6日，由中国科技部与法国高等教育与研究部共同主办的中法科技合作成果展在法国巴黎成功开幕。中国科技部国际合作司司长戴钢、法国高等教育与研究部代表拉贝尔副主任出席开幕式并致辞。

双方均表示，此次展览回顾了中法科技合作的辉煌历史、展望了中法科技合作的美好前景，期待在新的历史起点上，两国科技界能增进互相理解、互相信任，拉近彼此距离，促进彼此合作，催生更多具有深远影响的科技合作成果，让中法科技合作为中法全面战略伙伴关系作出更大贡献，以积极向上的创新活力开启中法关系的新甲子。

此次成果展系统回顾了中法建交以来、尤其是1978年中法政府间科技合作协定签署后的合作历程，着重展示了双方在人员交流、平台建设等重点合作机制的发展成效以及在航空航天、基础研究、农业食品、能源环境、生物医药等重点领域的合作成果。

中国科学技术交流中心主任高翔、中国驻法国使馆科技处公使衔参赞郭晓林、法国国立工艺学院校长科松等出席开幕式并发言。来自中法两国科研界知名学者、重点科研机构及企业高层管理人员等近百名代表参加了开幕式。成果展为期2天，面向中法公众免费开放。

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