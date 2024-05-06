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匈牙利是东西方合作的支持者（国际论坛）

莫尔迪茨·乔鲍
2024年05月06日10:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　无论是匈牙利的“向东开放”战略，还是中国提出的共建“一带一路”倡议，都有助于提升国家间互联互通水平，都在以贸易、投资等多种形式促进全球共同发展繁荣

　　

　　中国提出的共建“一带一路”倡议内涵丰富，取得了丰硕合作成果。匈牙利推动“向东开放”战略与共建“一带一路”倡议深度对接，对双方发展的促进作用正在不断显现。

　　共建“一带一路”助力中国与共建国家建立更加多元的联系，推动经济全球化发展。该倡议顺应经济全球化大势，得到了世界上大多数国家的支持。共建“一带一路”合作伙伴包括亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲等地区国家，参与方多、项目多。共建“一带一路”已成为应对“去全球化”、反对“脱钩断链”的重要合作平台。

　　匈牙利“向东开放”战略旨在扩大与亚太地区的贸易、投资、技术合作，积极打造亚欧贸易桥梁。“向东开放”战略与共建“一带一路”倡议基于相似的理念，即各国应该共同推动经济全球化发展，加强彼此之间的经济联系。

　　匈中两国在共建“一带一路”框架内的合作取得了丰硕成果。两国企业积极参与基础设施建设合作，成为两国互利合作的亮点。诸多中国企业相继在匈牙利投资建厂，这种积极态势正在延续。匈牙利近20%的国内生产总值来自汽车制造业，中国新能源汽车相关企业的投资对匈牙利十分重要。全球汽车制造业正在经历重大技术转型，匈牙利需要新的投资来推进本国产业转型进程。

　　匈牙利政府欢迎来自东方的投资，尤其是来自中国的投资。匈牙利致力于加强与不同国家的互联互通。匈牙利外交部长西雅尔多表示，与中国“脱钩断链”将对欧洲经济造成沉重打击，所谓“去风险”正是风险所在，匈牙利是东西方合作的支持者。中国也积极寻求与世界不同经济体实现协同增效。匈中在推动经济全球化、反对“脱钩断链”“小院高墙”方面的主张是相近的。

　　当前，世界经济复苏乏力，各国合力推动经济全球化进一步发展是当务之急。无论是匈牙利的“向东开放”战略，还是中国提出的共建“一带一路”倡议，都有助于提升国家间互联互通水平，都在以贸易、投资等多种形式促进全球共同发展繁荣。推动经济全球化深入发展需要和平稳定的国际环境，这是匈中合作的重要努力方向。

　　（作者为匈牙利马蒂亚斯·科尔维努斯学院国际关系学院负责人）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月06日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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