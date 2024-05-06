本报记者 龚 鸣

2023年11月，在法国巴黎举行的第五届世界核能工业博览会上，参观者在中国广核集团有限公司展台前了解“华龙一号”核电机组模型。

本报记者 尚凯元摄

中法关系长期走在中国同西方国家关系前列。1978年，法国成为第一个同中国签订政府间科技合作协定的西方国家。40多年来，中法在科技创新、人才培养等领域的合作取得丰硕成果。中法两国继续加强科研交流合作，推进科学技术创新，培育新兴领域增长点，将为增进两国人民福祉、实现全球可持续发展不断作出新贡献。

深化航天合作，更好造福中法两国和世界

2023年4月，法国总统马克龙访华期间，中国向法国赠送1.5克科学用月球样品。目前，这份来自中国的珍贵礼物存放于法国首都巴黎植物园内的法国国家自然历史博物馆。“对科学与认知具有关键意义”，该博物馆在官方网站上如是介绍中国赠送的月球样品的价值。未来，该博物馆将与法国多家机构组成研究中心，对样品进行联合研究。

中法航天领域合作有着深厚基础。两国政府早在1997年就签订了《研究与和平利用外层空间合作协定》。2018年10月，中法海洋卫星成功发射，这是两国政府间合作研制的首颗卫星，对提高全球应对气候变化和保护生物多样性的行动效率，以及实现海洋环境监测、防灾减灾等发挥了重要作用。

中国和法国联合研制的中法天文卫星将于今年6月发射，目前该卫星的研制和环境试验工作已全部完成，顺利通过了中法两国专家出厂评审。该卫星升空后，中法科学家将通过它联手探秘宇宙中的伽马射线暴。日前发射的嫦娥六号探测器搭载了一台由法方提供的月球氡气探测仪，用于研究挥发物在月尘和月球外层空间的传输和扩散。这是法国首个登月航天项目，也是中法首次探月合作。

法国国家空间研究中心是上述项目的法方合作伙伴。该中心主席菲利普·巴蒂斯特表示：“共同应对气候变化仍将是法中合作的优先事项之一，相信双方合作能为科学界带来更多益处。”

“双方对两国航天机构围绕嫦娥六号及地外样品联合研究开展合作感到满意”“中方欢迎法方参与嫦娥七号和八号等月球探测项目以及天问二号等行星探测任务”……星空浩瀚无比，探索永无止境。中法将积极推动在月球与深空探测、空间技术应用于气候变化等领域开展新的合作项目，推动航天事业更好造福两国和世界。

加强人才交流，启动中法科研伙伴交流计划

中法不断推动科研人才交流，丰富人文交流内涵。去年4月发表的中法联合声明进一步释放出促进科研人员交流的积极意愿。双方愿继续实施“中法杰出青年科研人员交流计划”，加强两国青年科研人员交流，推动优先领域合作和开展联合研究活动。

去年5月，中法科研伙伴交流计划启动，为两国科技人才特别是青年科研人员提供更多合作渠道。法国驻华大使白玉堂在启动仪式上表示，该计划重点支持两国科研团队之间的交流合作，并单独设置碳中和领域项目，将为应对气候变化和保护生物多样性等提供解决方案。

“过去10年间，中国通过对科研的大量投入、培养大批高水平科研人员、吸引国内外人才以及积极开展国际合作，在全球科学领域已进入领先行列。”法国国家科学研究中心在其官网刊文说，法国和中国在中微子、伽马射线暴等前沿科技领域的合作稳步推进，有利于双方进一步加强科技合作。

不久前，第十五届中法科技合作联委会在法国举行，双方同意进一步深化在气候变化和碳中和、环境和生物多样性、健康老龄化、理论化学等重点领域的合作，推动中法科技创新合作迈上新台阶。2023年中国政府友谊奖获得者、法国科学院院士伊冯·勒·马霍表示，中国在应对全球性挑战、助力可持续发展方面发挥着越来越重要的作用。“当今时代，法中合作具有更加重要的意义，我将继续积极参与并为推动两国科研领域交流与合作贡献力量。”

激发创新活力，为中法经贸合作注入新的动力

施耐德电气呈现“零碳城市”愿景、赛诺菲集团展示“奇迹实验室”、欧莱雅推出美妆黑科技……作为中国国际进口博览会的常客，法国企业带着新产品、新技术、新服务前来，在中国市场开展创新合作。中国企业连续多年参加法国“科技万岁”科技创新展，中国展区将是今年“科技万岁”科技创新展的亮点之一。

企业是科技创新的主体。从航空航天、民用核能、高铁等传统合作项目，到数字经济、可再生能源、有机农食等新领域合作，中法企业加强交流合作，激发创新活力，共促技术进步，为中法经贸合作注入新的动力。

法国法中委员会秘书长林碧溪表示，法中研发中心、高校、企业间开展合作，不断研发新方案，为合力应对工业、经济、环境和社会等领域挑战汇聚智慧。

法国是首个同中国开展民用核能合作的西方国家。中法共同设计建造的台山核电站1号机组成为全球首台具备商运条件的EPR机组。法方承建、中方参与的英国欣克利角C核电项目近期也取得进展。法国电力集团副总裁傅楷德表示，该集团与中方的合作已从核能拓展到可再生能源、低碳供热制冷网络等领域，未来将与中方伙伴继续夯实核能合作根基，深化可再生能源合作，助力全球可持续发展。

总部位于法国图卢兹的空中客车公司在中国市场捷报频传：空客飞机全生命周期服务中心今年1月在成都投运，空客A320系列飞机亚洲总装线的第二条生产线正在天津建设。去年4月，中法36家企业签署绿色、创新、航空、新能源等领域18项合作协议，彰显中法经贸合作的科技含量。

法国泰雷兹集团长期在基础科学研究、航空航天、数字化等领域与中方伙伴开展合作。“凭借中国的创新人才资源、不断优化的创新环境等，泰雷兹集团深度参与中国创新生态系统，在多地设立研发中心与创新中心。”泰雷兹集团相关负责人魏天睿表示，“在科技创新方面，法中企业可以实现优势互补、合作共赢。”

《 人民日报 》（ 2024年05月06日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)