中国的发展进步对欧洲意味着机遇，中欧关系健康稳定发展将为欧洲应对自身挑战提供助力。增强中欧关系的稳定性，需要双方坚持相互尊重、独立自主，妥善管控分歧

习近平主席应邀对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问，是中国面向欧洲的一次重大外交行动。中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧关系如何发展攸关世界的走向。在国际形势动荡加剧的当下，中欧唯有坚持全面战略伙伴关系定位，不断加强对话合作，妥善处理摩擦分歧，才能有效维护世界和平稳定，促进人类发展进步。

（一）

中欧没有根本利益冲突，也没有地缘战略矛盾，双方的共同利益远远大于分歧，双方关系的正确定位是伙伴，主流基调是合作，关键价值是自主，发展前景是共赢。

中国始终将欧盟视为国际格局中一支战略性力量，一直把发展中欧关系视为中国外交优先方向。2014年春天，习近平主席访问欧盟总部，提出中国愿同欧洲一道打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，中方的这一愿景至今未改变，当前形势下更有现实意义。放眼世界，不稳定性不确定性上升，无论是推动中欧各自发展，还是应对全球性挑战，都需要双方保持密切沟通，聚焦互利共赢合作。

事实一再表明，只要中欧双方共同把握好彼此关系发展大方向和主基调，中欧关系就能不断取得符合双方利益和人民期待的发展。当前，中欧互为最重要的贸易伙伴之一。2023年，中欧贸易克服全球贸易低迷等不利影响，总额仍高达7830亿美元，中欧双向投资存量超过2500亿美元。

中方愿同欧方做经贸合作的持久伙伴、科技合作的优先伙伴、产供链数据链合作的可信伙伴，中欧完全可以实现相互成就、共同繁荣。中国不断扩大高水平对外开放，积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。众多欧洲企业正通过加强对华合作，积极把握发展新机遇。在数字经济、绿色环保、新能源、人工智能等新兴领域，双方互利合作不断推进。《中国欧盟商会商业信心调查2023》显示，超过90%的受访欧洲企业计划将中国作为投资目的地。欧盟中国商会2023年年度报告显示，超过八成受访中国企业计划扩大在欧发展。双方要多做加法，以更深入、更广泛合作拉紧中欧利益共同体的纽带。

中国的发展进步对欧洲意味着机遇，中欧关系健康稳定发展将为欧洲应对自身挑战提供助力。越来越多欧洲人士指出，中国是欧洲解决能源、通货膨胀等挑战，提升竞争力的重要伙伴。匈牙利国家行政大学研究员埃斯泰豪伊·维克托表示，世界正处在一个充满不确定性的时代，欧洲不能将中国视为风险，而应将其视为机遇。西班牙学者苏傲古指出，欧中合作机会远大于竞争，若欧盟刻意泛化“去风险”概念，推动对华“脱钩”，可能带来无法估量的严重影响。

中欧合作历经几十年风雨，植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，具有强大韧性和潜力。着眼于促进中欧人民福祉、维护世界和平发展，中欧双方应共同致力于加强互利合作，推动中欧关系稳中有进、行稳致远。

（二）

中欧关系发展并非一帆风顺，如何增强中欧关系的稳定性，是双方需要共同思考的重要命题。习近平主席指出，双方要树立正确认知，增进理解互信，重信守义，一心一意发展关系，不能因为制度不同就视彼此为对手，不能因为出现竞争就减少合作，不能因为存在分歧就进行对抗。

增强中欧关系的稳定性，需要坚持相互尊重。中欧要做彼此发展道路上可信、可靠的合作伙伴。中国正在全面推进中国式现代化，这是中国通过一次次改革开放和创新发展逐渐形成的既符合现代化一般规律又具有独特特征的中国特色社会主义现代化理论和实践。中国人民为自己找到的符合本国国情的正确发展道路感到自豪。中欧双方应该求同存异、相互欣赏、相互借鉴、相互促进。将中国同时定位为伙伴、竞争者、制度性对手，既不符合事实，也不可行，只会给中欧关系带来干扰和障碍。

增强中欧关系的稳定性，需要坚持独立自主。中欧关系有着内在逻辑，不针对、不依附、不受制于第三方。欧方要坚持战略自主，形成客观正确的对华认知，为制定对华政策找到一个理性的出发点。回顾历史，阵营对立、集团对抗的冷战格局没有阻拦中欧双方从自身战略利益出发开展接触、建立联系。在世界多极化加速发展的今天，中欧更应超越冷战思维和意识形态对立，超越制度对抗，反对各种形式的“新冷战”。法国总统马克龙今年初援引戴高乐将军的话表示，“法国应该直接倾听中国的声音，也让中国听到法国的声音”，展示了独立自主处理对华关系的战略清醒。欧洲人民也支持欧洲独立自主发展对华关系。欧洲对外关系委员会对11个欧盟国家的1.6万人进行的问卷调查显示，多数受访者认为，欧洲应该与中国保持良好经贸关系，在政治问题上不应选边站队。

增强中欧关系的稳定性，需要妥善管控分歧。中欧历史文化、发展水平、意识形态存在差异，双方在一些问题上看法不同很正常，应该以建设性态度保持沟通协商，尊重彼此重大关切和核心利益，特别是尊重主权、安全、发展利益，不干涉对方内政，共同维护中欧关系的政治基础。中欧经贸合作体量大，难免出现磕磕碰碰。中方愿同欧方加强沟通协调，以对话促合作、解分歧，反对把经贸、科技合作泛政治化、泛安全化，共同维护产业链供应链安全稳定，为合作创造有利环境。正如西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯所言，相互依存不是风险，而是有益的，可以为我们所有人提供鼓舞人心的创造性工作框架。

有欧洲政治家曾指出：“政治家应当以宁静接受那些不能改变的，以勇气改变那些能改变的，用智慧分清其中的区别。”中欧双方应总结历史经验，坚持以战略视野看待彼此，聚焦共识，把握方向，管控分歧，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性。

（三）

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临的风险挑战增多，中欧关系的战略意义和世界影响更加凸显。双方应拿出担当，为动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性。

只要中欧互利合作，阵营对抗就搞不起来。“欧中都是世界多极化、经济全球化和多边治理的坚定践行者。欧中合作不仅符合双方共同利益，也直接关系着全球的稳定与繁荣。”比利时前首相伊夫·莱特姆这样评价欧中合作的全球价值。中欧携手推动达成伊朗核问题全面协议、应对气候变化《巴黎协定》，为弥合世界面临的安全赤字、治理赤字发挥重要作用。当前形势下，中欧双方带头维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，共同抵制阵营对抗思维复活、反对单边霸权主义，对于维护世界和平稳定、推动世界多极化和国际关系民主化具有重要意义。

只要中欧开放共赢，逆全球化就不会得势。你输我赢、非黑即白的二元对立思维早已过时，真正安全的世界应该是深度交融、相互依存的世界。人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立。中欧分别是最大的发展中国家和发达国家最集中的地区，对世界经济运行具有重要影响。双方应对世界经济碎片化、保护主义倾向保持警惕，继续奉行开放政策，坚持公平竞争，维护自由贸易，避免泛安全化，抵制逆全球化。中方欢迎欧方参与共建“一带一路”、全球发展倡议，也愿对接欧盟“全球门户”计划，积极发挥各自所长，一道帮助发展中国家加快发展。

面对变乱交织的国际形势，中欧之间需要架更多的“桥”。中欧要共同做多边主义的践行者、开放发展的倡导者、文明对话的推动者，携手推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为促进世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)