人民网利雅得5月4日电 （记者管克江）沙特首都利雅得西北部的山谷之间，脚手架林立，数十辆各式卡车往来穿梭。300年前，沙特王国从这里起源。如今，根据沙特“2030愿景”，以古城德拉伊耶为中心，一座涵盖酒店、博物馆、商场、餐厅、住宅等多种设施的新城将拔地而起。这个名为德拉伊耶门的项目预计投资600多亿美元，到2030年将吸引2700万游客。中建中东公司为这一项目的基础设施建设部分标段提供总承包。

德拉伊耶门项目建设场景。艾哈迈德摄

进入夏季，阳光刺得我们睁不开眼。现场经理艾哈迈德驾驶四驱车带着记者一会“下山”一会“爬坡”。“德拉伊耶地区就是一个山地，我们要在削平山头、填埋山谷的同时，下挖50米深的隧道。将来项目建成后，7平方公里内，地面只有步行街和综合娱乐设施，汽车要从隧道内穿行。”

按照工程要求，中企将修建总长度约3900米的1条行车隧道、1条管线隧道及配套公共设施，如污水、雨水、灌溉、供水管网，以及消防管网、 通讯网络、电力路灯、监控安保和两座水泵站等。经过两年多的建设，不少标段的隧道已经完工。

施工场景。中建中东沙特分公司供图

一处环岛形钢筋混凝土结构吸引了记者注意。走到一旁观察，才发现它如同身高数十米的庞然大物，向不同方向伸出了巨型"触手"。艾哈迈德略微扬起下巴，告诉记者：“去年我亲身参与了这个巨型环岛的混凝土浇筑过程。它一次性浇筑的混凝土量，创下沙特工程史纪录。”

据介绍，这个行车隧道环岛总共浇筑了17300 立方米的混凝土。其中，中间板部分耗时20小时，一次性浇筑6050立方米混凝土。顶板部分连续进行了24小时30分钟的施工，一次性浇筑6650立方米混凝土。如此大的工程量，要在沙特高温环境下完成，挑战不小，对工程管理和调度保障也提出很高要求。正因如此，去年4月该混凝土浇筑完成后，现场观摩的德拉伊耶门发展机构首席执行官杰瑞·因泽里罗表示：“能够亲眼目睹这样大规模的混凝土浇筑是一件奇迹。德拉伊耶门正在进行的基础设施工程强化了我们的信心，让我们一起见证雄心勃勃的‘2030年愿景’计划为沙特带来前所未有的变革！”

回到项目部，中建中东沙特分公司副总经理德亚·阿卜杜勒—哈利克给记者展示了一幅沙特地图。图上标注了沙特政府计划发展的巨型基础设施项目，新未来城、红海新城、德拉伊耶等赫然在列，据估算，各项设施总投资加起来已近7000亿美元。“沙特‘2030愿景’提出了雄心勃勃的基础设施建设计划，以加快经济多元化转型。德拉伊耶是其中一个重要项目，也是中建中东在沙特承接的第一个基础设施项目。我们将全力以赴，优质履约。”

德亚来自埃及，在中建中东已经工作了14年，参与了6个项目。从现场施工经理到项目经理、项目董事乃至中建中东在沙特职位最高的外籍工作人员，他说，他也见证了中建中东的发展历程。“企业发展同经济大环境、阿中关系等息息相关。”德亚说。

德亚（右三）在和员工开会。中建中东沙特分公司供图

按照计划，中建中东德拉伊耶门项目将于2025年交付。德亚说，中企目前是各承包商中进度掌控最好的，其履约能力得到业主高度赞许。2023年，项目获得英国安全委员颁发的国际安全奖卓越奖。”在建筑行业工作艰苦而又充满挑战，但我喜欢挑战。特别是，中企的工作环境充满平等和尊重的氛围，我得到了公司各方面的大力支持。我愿意跟随中企，不断在共建’一带一路‘的历程中取得新成绩。”

中建中东公司董事长王少峰表示，中国建筑将沙特作为重点战略市场，将始终坚持品质履约和价值创造，贡献更多的中建方案，为高质量共建“一带一路”倡议作出更大贡献。

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