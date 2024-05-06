人民网讯 在中法建交60周年暨中法文化旅游年之际，凡尔赛皇家歌剧院庆典音乐会暨“璀璨凡尔赛”展览开幕式5月2日在杭州英蓝中心举行。该活动由中国欧盟协会和法国凡尔赛宫、博物馆及国家园林公共机构共同主办，浙江省人民对外友好协会和法国驻华使馆、法国展望与创新基金会支持。

开幕式上，凡尔赛皇家歌剧院交响乐团演奏了传统庆典音乐曲目。美妙的乐曲响彻在迷人夜晚的上空，受到观众喜爱。该团团长洛朗·布鲁内和凡尔赛皇家歌剧院交响乐团艺术总监让-克里斯朵夫·卡萨涅都表示，本次演出是为中法建交60周年、中法文化旅游年和巴黎奥运会而举行的庆典，也是为“璀璨凡尔赛”展览开幕、为中法友好、为中法友谊美好的未来而举行。

“璀璨凡尔赛”展览5月2日开幕，将持续至10月8日。展览以数字化技术展现凡尔赛宫的收藏，给予观众身临其境的体验。前来出席开幕式的凡尔赛宫和特里亚农宫国家博物馆馆长洛朗·萨洛梅说：“我们希望通过本次展览让更多的中国观众通过凡尔赛了解法国的历史。”

中国欧盟协会副会长兼秘书长宋敬武在开幕式上致辞时表示，中法建交60年来，两国关系硕果累累，形成了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。希望此次活动能推动两国人文交流，谱写文明交流佳话。

法国驻上海总领事王度说，此次盛会在杭州举办意义非凡。他表示，杭州是一座非凡的城市，不仅拥有丰富的文化遗产、深厚的文化沉淀和精致的生活艺术，而且也非常现代、善于创新，引领着中国科技和数字产业的发展步伐，是充满活力的浙江省的省会，在法中两国双边关系中发挥着日益重要的推动作用。

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