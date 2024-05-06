人民网伦敦5月4日电 （郭锦标）当地时间5月1日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席在贝尔法斯特市奥斯特大学举办的中英/北爱教育合作论坛并发表题为《坚持开放合作正确方向》的主旨演讲。

中国驻英国大使郑泽光发表题为《坚持开放合作正确方向》的主旨演讲。人民网 郭锦标摄

郑泽光赞赏奥斯特大学奉行开放办学理念，充分肯定该校同湖北师范大学、中国戏曲学院等多所中国院校富有成效的合作。他指出，中国有尊师重教的传统，中国政府一贯高度重视教育。新中国成立75年来，教育事业取得巨大成就，建成世界规模最大的教育体系，教育的发展加速推进了科技创新。2023年底，中国发明专利有效量为499.1万件，居世界首位。中国全社会研发投入、高技术产业投资连续多年保持两位数增长，高新技术企业数增加至约40万家，独角兽企业数量居世界第二。

郑泽光指出，中国正全面推进高质量发展和中国式现代化，加快形成新质生产力，进一步把教育科技人才放到更加重要位置。中国坚持教育对外开放，积极推进教育国际交流。已同180多个国家开展教育交流，同58个国家和地区签署了学位学历互认协议，85个国家将中文纳入国民教育体系，目前海外学习中文的人数超过3000万。

湖北师范大学同奥斯特大学签署共建教育语言文化交流中心的协议现场。中国驻英国大使馆供图

郑泽光指出，当前国际形势变乱交织，人类面临诸多共同挑战，新一轮产业革命和科技革命加速发展。现在比任何时候都需要世界各国加强教育合作，培养更多国际性人才，找到应对共同挑战的答案。近年来，一些西方政客以“维护国家安全”为借口，不断鼓噪“脱钩断链”，推动“小院高墙”，无端指责中国，反对教育交流合作。对此，必须坚决反对。事实将继续证明，中英教育合作互利同赢、前景广阔。中方致力于在相互尊重、平等相待的基础上推动构建稳定互惠的中英关系。希望两国有识之士不为杂音所惑、不被阻力所扰，持续推进两国教育交流与合作。中国驻英国使领馆将一如既往为英方对华教育合作提供支持和便利。

中英/北爱教育合作论坛现场。人民网 郭锦标摄

奥斯特大学名誉校长戴维信表示，奥斯特大学与湖北师范大学、中国戏曲学院等高校开展了广泛合作，我们对此深感自豪。奥斯特大学致力于为世界打造可持续的未来，我们将与中方合作伙伴继续努力，深化文化、教育、科研等领域合作，实现共同目标。

北爱尔兰议会议长普茨、中国驻贝尔法斯特总领事张美芳、湖北师范大学校长雷儒金等也分别致辞，贝尔法斯特市英国国王副代表阿黛尔，中国驻英国使馆教育公参张晋、新闻公参毕海波、政务参赞孔祥文以及北爱地区市郡代表、中小学校长等约200人参加活动。中英两国学生现场表演了具有民族特色的精彩文艺节目。

中英/北爱教育合作论坛现场。人民网 郭锦标摄

论坛期间，郑泽光和戴维信共同见证了湖北师范大学同奥斯特大学签署共建教育语言文化交流中心的协议，并为该中心揭牌。

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