新华社北京5月5日电 综合新华社驻外记者报道：应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）代表日前在北京磋商，就推进巴内部和解深入坦诚对话。中东国家人士对中国参与巴勒斯坦内部和解的努力表示赞赏，期待中国在巴勒斯坦问题上发挥更大作用。

法塔赫中央委员阿扎姆·艾哈迈德日前在接受新华社记者采访时高度评价中国为实现巴勒斯坦内部和解付出的努力。他说，中国一直坚定不移地支持巴勒斯坦事业，希望中国的努力能进一步推动巴内部和解。

哈马斯4月30日发表声明，赞赏中方对巴勒斯坦事业的支持，以及中方为促进巴内部团结、实现巴勒斯坦人民愿景所作的努力。

巴勒斯坦前外交部长助理马赞·沙米耶说，目前巴勒斯坦正面临重要危急时刻，巴各派急需解决内部问题。中方此时向巴两大主要派别发出邀请“适逢其时”。中方的努力目前已取得积极成果，希望未来能有更多成果。

巴勒斯坦前驻阿盟大使巴拉卡特·阿尔法拉表示，中国在巴勒斯坦问题上的立场一贯坚定，中方的努力将有助于巴勒斯坦人民的团结，将对巴勒斯坦事业发展产生积极影响。

埃及阿拉伯与国际事务专家穆斯塔法·阿明表示，巴勒斯坦事业目前处于“非常关键的时刻”，巴各派和解是当务之急。中国的积极参与有助于统一巴各派立场。中国发挥的作用在中东各国愈发得到重视，因为它不偏袒任何一方，这有助于各方带着诚意推动问题解决。

约旦政治分析人士马尔旺·苏达哈说，中国始终支持巴勒斯坦事业，巴勒斯坦必须走上民族团结道路，相信中方的努力将取得成功，中国将继续在中东地区发挥重要作用。

约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德表示，中国是负责任大国，非常重视参与解决巴勒斯坦问题。在中方推动下，巴勒斯坦各方进行了认真、深入、富有成果的对话。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特说，中国提出的全球安全倡议强调相互尊重、共享安全，有助于解决巴勒斯坦问题。对阿拉伯世界来说，中国方案是有吸引力的方案。

阿尔及利亚国家高等政治学院教授法塔赫·汉努表示，中国主持法塔赫与哈马斯之间的磋商，推动巴勒斯坦内部和解，是一项具有重要意义的举措。它将有助于为巴勒斯坦问题，特别是为加沙地带正在经历的悲剧找到切实可行和现实的解决方案。此次法塔赫和哈马斯在中国的磋商，有望成为解决中东地区核心冲突的重要契机。（参与记者：柳伟建、董修竹、汪强、何奕萍、吴天雨）

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