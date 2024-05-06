人民网华盛顿5月5日电 （记者李志伟）当地时间5月4日，中国驻美国大使馆参加华盛顿特区“环游世界使馆开放日”活动，举行主题为“海丝起点·清新福建”的开放日暨福建省推介活动。福建省副省长江尔雄、漳州市市长魏东率代表团和演出团到访使馆，向美国各界人士推介福建及漳州的发展潜力和独特魅力，邀请美国民众前来观光旅游、考察洽谈。

5月4日，中国驻美国使馆举行开放日活动，吸引大量美国民众来访。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使馆公使井泉发表致辞。美商务部助理部长帮办肖恩、美国务院中国事务协调办公室代理协调员盛哲明、美财政部东亚办公室副主任梅克皮斯、世界银行常务副行长兼首席行政官张文才、国际货币基金组织副总裁李波、华盛顿特区市务卿巴塞特及有关国家驻美使节等200余名来宾出席开放日贵宾场活动，5000多名当地民众冒雨参与公众场活动。

现场来宾共同观看了福建主题宣传片《福山福水福文化》。井泉在致辞中表示，福建的故事是开放中国、奋斗中国、美丽中国的故事，也是以鼓岭情缘为代表的中美友好故事。希望大家通过开放日近距离接触中华文化瑰宝，体验“舌尖上的中国”，充分感受中国发展的脉动和中华文明的魅力。

此次活动主题为“海丝起点·清新福建”。图为嘉宾们与来自福建的艺术家们合影。人民网记者 李志伟摄

江尔雄表示，中国和美国有句共同的谚语，叫“耳听为虚，眼见为实”，欢迎大家到“海丝起点·清新福建”观光旅游、考察洽谈，开启“有福之旅”。

魏东表示，改革开放以来，漳州与美经贸合作、人员往来愈发紧密交流，约3万漳籍华人华侨旅居美国，漳州产的食品、家居、吉他等产品畅销美国，真诚邀请大家来漳州游玩娱乐、考察参观、投资兴业。

福建艺术家们的精彩表演赢得了观众们的掌声。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

使馆舞台上，来自福建省的艺术家和演员们带来了极具当地特色的演出。福建省歌舞剧院、漳州艺术学校、芗剧团的艺术家们表演了《金鼓迎宾》。漳州木偶剧团的艺术家们带来经典剧目《大名府》，赢得台下阵阵掌声喝彩。现场还举行了抽奖活动，三位来宾及其家人抽中了漳州全域五天吃住行全包礼券。

美国政府高级官员，世界银行、国际货币基金组织高级官员、华盛顿特区市务卿巴塞特及有关国家驻美使节等200余名来宾出席开放日贵宾场活动。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

当天，使馆开放日布置了丰富多彩的参观和体验项目。在福建主题文化和旅游展台，来宾们现场体验茶文化和书法文化，头戴簪花身穿汉服，近距离观察漳州布袋木偶戏道具。来宾们观看了舞狮和腰鼓表演，还参观了“中美科技合作45周年：回顾与展望”科技展，通过VR体验《郭守敬望远镜》《科学号海洋科考船》等大科学设备装置，观看“天宫”空间站、“中国天眼”FAST等实体模型，感受中国科技发展的丰硕成果。

5000多名美当地民众冒雨参与公众场活动。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

当天，许多美国当地民众表示，此次对中国使馆的访问增加了他们对福建特别是对漳州的了解，深化了其对中国传统文化艺术和现代发展成就的认识，有机会想去中国旅游、看大熊猫，亲自体验中华文化魅力、感受中国经济社会发展取得的巨大成就。

中国汉字书法展台吸引了大量美国民众排队。伊莎贝尔·罗德里格斯摄

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