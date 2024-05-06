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综述丨厄中各界期待自贸协定激发经贸合作新动能

2024年05月06日08:48 | 来源：新华网客户端
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新华社基多5月4日电 综述｜厄中各界期待自贸协定激发经贸合作新动能

新华社记者廖思维

中国-厄瓜多尔自由贸易协定5月1日正式生效。厄中各界认为，中厄自贸协定生效实施是两国经贸领域互利合作最新成果，期待协定进一步激发两国经贸合作新动能，推动两国贸易投资提质升级，更好地造福两国人民。

协定生效后，中厄双方将分别对约90%的税目逐步相互取消关税，涵盖彼此主要出口产品。其中，约60%的税目在协定生效当天立即取消关税。

中国海关总署数据显示，2023年厄瓜多尔对华出口总额约为77.97亿美元，从中国进口额为58.61亿美元。

厄瓜多尔出口商联合会执行主席费利佩·里瓦德内拉在接受新华社记者采访时说，中国是世界第二大经济体和厄瓜多尔非石油类产品最大出口目的地，自贸协定的关税减让措施将大幅推动厄生产行业对华出口，经贸合作红利将逐步惠及就业、外汇等诸多方面，助力改善厄瓜多尔人民生活。

目前，中国汽车品牌在厄瓜多尔市场占有率达到35%，同时约30个来自中国的原装或组装摩托车品牌在当地经营，部分品牌和车型已成为当地消费者首选。自贸协定生效后，汽车及零部件等大多数产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将从目前的5%-40%逐步削减至零。

厄瓜多尔汽车工业企业协会经济事务部主任何塞·阿瓦德告诉新华社记者，自贸协定生效后，中国生产的汽车进入厄市场将享受关税逐步减免。“中国汽车在设计和配置等方面优势明显，从中长期来看，自贸协定实施后中国汽车在厄瓜多尔将更具市场竞争力。”

厄瓜多尔-中国商会会长古斯塔沃·卡塞雷斯表示，自贸协定在推动厄瓜多尔鲜花、对虾、香蕉、可可等产品进入中国市场的同时，也将中国的机械器具、电气设备等引进国内，为厄瓜多尔生产技术赋能。“贸易便利化与自由化的提升将为两国带来双赢，”卡塞雷斯说，“我们对两国经贸合作前景充满信心。”

目前，在厄中资企业约有90家，主要业务涵盖石油、电力、交通基础设施和科技等领域。厄瓜多尔中资企业商会秘书长徐学忠认为，自贸协定的实施将推动中国对厄投资，激发两国投资合作潜力。

“自贸协定生效后，中国原材料等产品进入厄瓜多尔市场时，厄方进口关税将减免或取消，有利于降低厄瓜多尔工业生产成本，提高该国工业产品竞争力，提振中资企业在厄投资信心。”徐学忠说，“未来中企将大力参与厄经济建设，积极融入当地社会，坚持本土化用工，创造更多就业岗位，为当地带来经济和社会效益。”

中国驻厄瓜多尔大使陈国友表示，中厄自贸协定正式生效是双边关系发展中具有里程碑意义的大事，是两国不断深化全面战略伙伴关系的集中体现。中方愿同厄瓜多尔以及其他国家一道，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动打造相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

中厄自贸协定谈判于2022年2月启动。2023年5月11日，两国签署自由贸易协定，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第四个自贸伙伴。

(责编：艾雯、崔译戈)

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