新华社北京5月5日电 《美国医学会杂志》4日发布的一份调查报告显示，1999年至2020年，用药过量和枪支暴力导致美国100多万18岁以下未成年人失去父母中至少一人。这一数据在2020年一年里就接近10万人，是1999年的将近3倍。

2020年，23%未成年人失去至亲情况由用药过量和枪支暴力导致，这一比例在1999年是12%。

2022年4月22日，警察在美国首都华盛顿西北部一处街区发生的枪击事件现场工作。新华社记者刘杰摄

来自美国、加拿大、德国的研究人员对1999年1月至2020年12月的美国人口普查、死亡和生育等数据进行分析后得出上述结论。

研究显示，在这20年间，用药过量造成的美国未成年人失去至亲情况激增，从1999年的1.64万人激增到2020年的7.28万人，增幅近3.5倍。

枪支暴力在2020年夺去2.5万名美国未成年人的至亲，比1999年增加近39%。

研究人员说，美国未成年人面临着用药过量和枪支暴力带来的“双重负担”：在他们本人直接面临这两项因素带来致命风险的同时，还面临着父母被这两项因素夺去生命的可能。

2022年6月6日，学生们身穿防弹衣在美国华盛顿的国会大厦前参加名为“不要回避”的抗议活动，呼吁立法机构正视美国枪击案频发的社会问题，要求加强枪支管控立法。新华社发（亚伦摄）

未参加本次研究的美国杜克大学医学院心理学教授罗宾·格维奇说，父母因用药过量和枪支暴力而死亡对孩子造成的打击比癌症等因素更大，原因是用药过量和枪支暴力导致的死亡较难被“公开和自由地谈及”，这容易使孩子产生焦虑、抑郁等心理问题，甚至发生自己也用药过量的情况。

美国外交关系协会一项研究显示，自2000年以来，美国已有超过100万人死于用药过量，其中大部分死于阿片类药物。美国疾病控制和预防中心数据显示，2021年美国有超过8万人死于过量使用阿片类药物。

美国社会枪支泛滥。全国人口约3.3亿，民间枪支保有量却超过4亿支，涉枪暴力已成为美国社会生活常态。枪击从2020年起就超过交通事故，成为美国儿童头号死因。

美国疾防中心数据显示，2021年，美国1至18岁年龄段人群死亡原因将近19%为枪击。那一年，将近3600名未成年人死于枪击相关事件，相当于每10万名美国未成年人就有5人死于枪口之下。

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