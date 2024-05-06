央视网消息：2024年是中法建交60周年，中法两国的合作交往由来已久，横跨经贸、航空、体育、教育、旅游等各个领域，两国人民的互相了解也因此日益加深。

你是通过什么认识法国的？风景、文学、美食、足球……每个人可能会有不一样的答案。这说明，法国在发展国家特色方面是一个“多面手”。

法国首都巴黎被称为“浪漫之都”，在17世纪后，逐渐成为人们公认的世界艺术之都。

在中法文化旅游年之际，中法两国继续“双向奔赴”。从2023年12月1日开始，中方对法国短期来华人员实施15天免签政策，法方则宣布，中方有在法学习经历的硕士文凭持有者可获5年签证。

从奶酪到面包，从红酒到牛肉，世界美食版图上一直为法国大餐留有一席之地。和中国一样，法国也是农业大国，这让两个注重美食文化的国家又有了相通之处。

法国人可以每年消费60亿根法棍和7亿只蜗牛，也愿意喝中国茶、吃中国的海鲜和水果。法国的葡萄酒、牛肉等产品也丰富了中国人的餐桌。

中法建交60年来，两国双边贸易额从建交时仅约1亿美元，到2022年已突破1000亿美元大关。如今，法国是中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国，中国则是法国在亚洲第一大贸易伙伴。

现在，我们只需要点一点鼠标、逛一逛超市，就能立刻喝到来自法国波尔多、勃艮第的葡萄酒和香槟区出产的香槟。

体育迷一定知道捧得过世界杯的法国队，还有环法自行车赛、法网公开赛，这些精彩赛事让人体会到法国的体育传统。法国将第三次举办夏季奥运会，中国奥委会将在巴黎奥运会期间设立“中国之家”，举办体育成就展、中法运动员互动等系列活动，展现中法体育友好交流合作。

法国是古典与现代的融合，既有着浪漫气质，又有着独立自主的传统，中法关系也更加具有稳定性、自主性。2024年，中法两国以中法文化旅游年和巴黎奥运会为契机，共同深化两国经贸、航空航天、文化、教育、体育、旅游等各领域交流合作，中法关系将在更高水平上破浪前行。

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