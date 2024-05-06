新华社巴黎5月5日电 综述｜读懂中国式现代化的世界意义

新华社记者林嵬 傅琰 程征

“中国式现代化不仅具有基于自己国情的鲜明特色，更有广泛深刻的世界意义。”《中国式现代化发展之路》智库报告4日在法国巴黎举办的中法人文合作发展论坛上发布后，引发中法两国专家学者和企业界人士热议。

报告由中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库共同发布，用3.6万多字、4个章节的篇幅，总结了中国式现代化的发展历程，揭示论述了其实践路径和鲜明特色，还创新性提出中国式现代化创造的6个方面人类文明新形态，阐释了中国式现代化的世界意义。

在论坛发言和接受采访过程中，许多嘉宾对中国取得的跨越式发展成就表示赞叹，认为中国的实践为发展中国家走向现代化进行了有益探索。

法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽在论坛发言中向中国的快速发展表示敬意，认为今后的法中合作会更精彩。法国阳狮集团代表洛里斯·诺尔德说：“公司进入中国市场已35年，中国拥有令人难以置信的活力，在进一步的合作中，我们更清晰地看到中国走向未来的雄心壮志。”

法国丝路商学院已为16个非洲国家提供促进发展的教育培训服务，旅法25年的创始人武世伟曾多次带领非洲国家学员访问中国。他说：“了解到中国从一穷二白到取得今天的发展成就，许多学员深受启发，认为中国式现代化道路可感可学可行。”

一些专家学者表示，走公平发展之路，是中国式现代化的鲜明特点，蕴含着新的文明发展观。

在4日下午举行的“机遇中国·对话法兰西”沙龙研讨中，法国《自由思想》杂志主编让-皮埃尔·帕吉说：“世界重要的原则是互相尊重，在国际关系中，什么是世界人民想要的共同价值？是平等、是促进和平与发展。我们应选择另一种思考方式，不以西方作为定义进步的唯一模式和优越性标准，而是努力让人们分享一种更广阔的愿景、一种通过智慧的寻求和共同发展的方式来看待事物的方法。”

他说：“发展是一种基于独立自主权利的政策，民主是一种共同财富。一些国家试图将民主标准强加给其他国家，这种基于意识形态对抗的行为，实际上是对民主精神的背离。当下欧洲尤其要做的是：摆脱偏见，解放自己。”

武世伟在接受记者采访时说，从全球治理格局上看，保持稳定性是迫切需要和共同目标。中国在现代化进程中保持的强大稳定性，本身就是对全球发展的重要贡献。全球发展面临不平衡的巨大矛盾，中国从内部消除发展不平衡的实践探索，为完善全球治理提供了借鉴。

中法学者和企业界人士认为，中国式现代化是一条共同发展之路，将带来巨大的共同发展机遇。

曾经多次到访中国的法国新布雷顿森林体系委员会执行董事马克·乌赞说：“当前全球发展面临着气候变化的重大挑战，中国式现代化突出人与自然和谐共生这一理念，已取得明显效果。中国在新能源技术上发展很快，应该推动更多的技术输出与应用合作。”

法国艺术家之家协会主席雷米·阿龙说：“中国取得了巨大进步，这个经济奇迹是和传统文化的保留绑在一起的。法中艺术界更多地交流，有利于保持文明的延续性。法国是各种文明的交叉路口，在这里，各方艺术家联手，可以推动文化复兴。”

中法智库专家认为，世界文明具有多样性，各国都有不同的国情，现代化的道路不只一条，中国式现代化开辟了一条崭新的道路。东西方应以更加包容的心态、着眼未来，相互尊重、加强沟通协调，携手建设好人类现代文明。

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