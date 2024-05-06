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中国驻瑞典大使崔爱民出席“汉语桥”瑞典赛区预选赛

2024年05月06日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩5月5日电 （记者殷淼）5月5日，中国驻瑞典大使崔爱民出席“汉语桥”世界大学生和中学生中文比赛瑞典赛区预选赛。中国驻瑞典大使馆负责教育事务的参赞黄立琼、来自瑞典多所大学和中学的17位参赛选手、评委老师和指导老师，以及社会各界人士近百人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民出席“汉语桥”瑞典赛区预选赛。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民出席“汉语桥”瑞典赛区预选赛。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在致辞中表示，语言是文明互鉴的桥梁。中文是联合国六种官方语言之一，在国际交往中发挥着重要作用。目前，全世界已有180多个国家开展中文教育，80多个国家将中文纳入国民教育体系。中文已经成为连接中国和世界的纽带，推动了不同文明的交流互鉴，增进了各国之间的友好与合作。中文属于中国，也属于世界。汉语为桥，天下一家。

“汉语桥”瑞典赛区预选赛现场。人民网记者 殷淼摄

“汉语桥”瑞典赛区预选赛现场。人民网记者 殷淼摄

崔爱民表示，希望同学们能够学好中文、用好中文，汇聚各方智慧和力量，发挥融通东西的语言文化优势，为世界和平发展和人类社会进步贡献力量。

中国驻瑞典大使崔爱民、使馆负责教育事务的黄立琼参赞、预选赛评委老师和指导老师，以及所有获奖选手合影留念。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民、使馆负责教育事务的黄立琼参赞、预选赛评委老师和指导老师，以及所有获奖选手合影留念。人民网记者 殷淼摄

预选赛包括现场演讲、知识问答、才艺表演等环节，经过激烈角逐，最终由来自斯德哥尔摩大学的迪亚科（Galali Diako）和南拉丁高中的杜阳（Polina Dyachkova）分获大学生组和中学生组第一名，并将代表瑞典参加全球总决赛。

(责编：燕勐、杨牧)

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