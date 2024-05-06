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访普德赋集团首席执行官斯特贝雷尔：搭建中法人文交流的长期平台

2024年05月06日08:38 | 来源：新华网
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新华网巴黎5月5日电（记者陈斌杰 张章）法国文旅企业普德赋集团首席执行官奥利维耶·斯特贝雷尔4日在巴黎接受新华网记者专访时表示，普德赋希望搭建一个中法人文交流的长期性平台。

5月4日，普德赋集团首席执行官奥利维耶·斯特贝雷尔在巴黎接受新华网记者专访。 辛北 摄

5月4日，普德赋集团首席执行官奥利维耶·斯特贝雷尔在巴黎接受新华网记者专访。 辛北 摄

回顾中法建交60年以来的交往，斯特贝雷尔说，法国国宝级艺术品“莫奈”画展、“罗丹雕塑展”都曾在中国举办，中国国宝级文物“秦俑”也曾在法国展出，这些例子均是两国不间断人文交流的例证。

“这些展览不仅丰富了两国人民的文化生活，更深化了两国之间的友谊。在此基础之上，普德赋希望搭建一个不受展览时长限制的、长期性的中法人文交流平台。”他说。

斯特贝雷尔表示，普德赋的目标不仅是呈现令人叹为观止的演出，更要通过对历史文化和传统的传承、呈现，让观众感动，从而促进历史和现代的对话，以及人与人之间的相互理解与尊重。

与不少其他主题公园相比，普德赋的主题公园更注重精神的体验，通过生动的演出，让游客沉浸其间。斯特贝雷尔说，普德赋主题公园中出现的角色往往是历史上的著名人物，引发观众对历史和传统的共鸣。

普德赋2021年决定在上海建立主题公园，这是集团在欧洲之外的一次大规模投资。斯特贝雷尔说，中国的广阔市场、中法之间持续的人文交流和互利共赢的合作，促使普德赋做出了这一重大投资决定。

普德赋在亚洲的第一个项目——位于上海的“SAGA光明之城”将在5月底开幕。斯特贝雷尔说，该项目“不仅是我们对中国市场信心的最佳体现，更是一次跨越文化与时空的壮举，是法国人如何讲中法两国故事的具体呈现。”

为了让主题公园更加贴合中国游客的喜好，普德赋的中国项目将呈现与中国历史、文化相关的故事。“普德赋做了许多本地化的努力，上海项目部的近400名员工中，绝大部分是中国籍员工。”他说。

斯特贝雷尔透露，普德赋未来将继续深耕中国市场，集团考虑在中国建设另一个主题公园，目前正在积极洽谈中。

“中法建交60年以来，持续、深入的文化交流，不仅促进了两国友谊的长青，更推动了两国人民的相互理解。”他说。

斯特贝雷尔说，作为一家以重资产投资中国的法国企业，“普德赋将继续努力，通过文化艺术的交流，坚持做一个触及心灵的故事讲述者，为中法两国人民之间的友谊和交往作出应有的贡献。”

(责编：崔译戈)

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