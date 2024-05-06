新华网巴黎5月5日电（记者陈斌杰 张章）随着互联网和社交媒体的快速发展，中法文化交流迎来了新的机遇。B站（哔哩哔哩），作为中国最大的青年文化社区之一，正通过其平台促进两国文化的深入交流。

正在巴黎参加中法人文合作发展论坛的B站UP主“巴黎小郭郭”（郭章龙）在接受记者采访时说，“我是‘巴黎小郭郭’，在B站上，我和我的小摊子不仅分享着山西刀削面，也分享在法国的趣闻。在这个数字化时代，我很荣幸能与大家分享如何通过B站这一新媒体平台，让中法两国的文化交流更加生动而真实。”

5月4日，正在巴黎参加中法人文合作发展论坛的B站UP主“巴黎小郭郭”（郭章龙）接受新华网记者采访。 辛北 摄

B站董事长兼CEO陈睿认为，互联网为不同文明的交流“赋能”，B站正尝试成为文化传播的“加速器”。他强调，青年是文化发展的风向标，应通过文化交流认识彼此、尊重彼此、学习彼此。优质的内容是文化传播的关键，B站鼓励和支持创作者生产高质量的内容，并通过平台的推荐机制，让这些内容被更多人看到。

郭章龙2011年作为留学生来到法国，目前他和家人已经在巴黎开设了多家刀削面馆。

他说，“2022年是一个转折点，当我们在法国的一个小集市尝试售卖传统的山西刀削面时，我们的小摊因为独特的风味和真实的分享，在网上迅速爆红。这一年，我们的故事被无数人看到，我们的摊位成了一个让中法文化相遇的小舞台。”

郭章龙说，“我们的视频不仅是生活的记录，更是文化交流的桥梁。每一次的视频分享，每一个与法国朋友的互动，让中法文化交流变得更加接地气，更加真实，同时也拉近了彼此的距离。”

郭章龙说，2024年正值中法建交60周年和巴黎举办奥运会，“我们计划进一步扩展我们的业务，让中华美食在世界舞台上占据一席之地。我们相信，通过视频化的浪潮，会有更多才华横溢的创作者加入我们，一起助力中国文化走向全球。”

在B站，还有许多像“巴黎小郭郭”一样的UP主在以崭新的叙事手法讲述中法交流故事。例如，像“碰碰彭碰彭”这样的法国留学UP主通过分享她在法国的留学经历，为观众带来了新鲜有趣的内容。她的内容不仅满足了观众对音乐和艺术的兴趣，还让观众更好地了解法国的文化、风俗和生活方式。

据了解，B站的国际化战略也在积极推进。通过与海外MCN机构（多频道网络机构）合作，B站引入了包括法国UP主在内的海外创作者，不仅丰富了平台内容，也有助于提升其全球影响力。

陈睿表示，B站将继续面向年轻人、面向世界推动多姿多彩的文化交流，助力中华文明在传承中创新、在创新中传承。B站不仅关注内容的质量，还注重年轻人的参与，以及通过互联网平台促进文化的传播和创新。

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