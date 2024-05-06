新华网巴黎5月5日电（记者陈斌杰 张章）威海广泰空港设备股份有限公司（简称“威海广泰”）董事长李文轩4日在法国巴黎接受新华网记者专访时表示，威海广泰希望与法国航空企业在电动化空港装备方面展开深入合作。

5月4日，威海广泰空港设备股份有限公司董事长李文轩在法国巴黎举办的中法人文合作发展论坛上致辞。

李文轩出席了当天在巴黎举办的中法人文合作发展论坛。他说，今年是中法建交60周年，走过一甲子的中法友谊，不仅见证了众多友好交流的佳话，也为两国企业搭建了良好的合作平台。

“二十多年前，法国迪旦公司成为我们全球技术合作的第一家公司。我们与斯伦贝谢公司持续开展海上油田探测设备合作近15年。”李文轩说。

据了解，目前威海广泰的空港地面装备已进入法国、匈牙利、意大利、西班牙等90多个国家和地区，服务1000多个机场。

“我们还将与法国同事共同研究在欧洲设立研发中心和服务网络，为客户提供更多的电动化解决方案。同时，利用地域优势建设多地研发中心，形成国际领先的综合研发能力。”李文轩说，威海广泰希望与空客等更多客户达成新的合作，为发展绿色航空、实现低碳发展做出贡献。

回顾企业30多年的发展史，李文轩认为，威海广泰乘着中国民航业蓬勃发展的东风，跟随中国的产业升级不断发展壮大。

近年来,全球机场纷纷开始使用新能源设备。李文轩表示，在中国强大的电动化产业配套能力支撑下，威海广泰将致力于解决机场的电力短缺、电力系统改造困难等问题，携手全球用户为共谋全球生态文明建设贡献智慧和力量。

空港地面设备作为“多品种、小批量”的行业，其离散性的生产性质，大幅增加制造成本和压力，极大阻碍空港地面设备的发展。李文轩表示，威海广泰始终坚持着迭代研发，现已形成高端装备智能制造平台，其全品类的生产模式能够有效控制成本，并维持稳定的产品质量和生产效率。

谈及威海广泰成立以来在技术创新领域的成就，李文轩表示，公司始终坚持以“技术创新为龙头”，研发了“换电式拖头”“纯电动平台车”“机场智能充换电站”“飞机充电宝”等一系列新产品。

李文轩说，展望未来，威海广泰将在无人驾驶、智能驾驶等领域持续发力。

(责编：崔译戈)