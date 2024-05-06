新华社巴黎5月5日电 综述丨中法人文合作发展正当其时

新华社记者乔本孝 唐霁

中法人文合作发展论坛系列活动4日在法国巴黎举行。与会两国人士表示，今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年，同时对法国来说还是奥运年，两国加强人文合作发展正当其时。

法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽说：“‘60年’在中国文化中有丰富内涵，相信法中下一个甲子更加精彩。”

论坛期间举办了“守正创新 继往开来——庆祝中法建交60周年图片展”。与会人士通过60张展览图片，回顾60年间中法政治交往、经济合作、人文交流等方面的珍贵瞬间和精彩故事。

一幅幅历史影像，令法中友协联合会主席阿兰·拉巴感慨。“我投身法中交流事业快45年了，图片展呈现的不少事件，我都亲身经历过，也为曾尽一份心力感到满足。”

与会人士指出，中法人文交流源远流长，体现出平等、互鉴、对话、包容的文明观。

法国汉学家雷米·马修说，学习中国文化的法国人不仅仅限于汉学家。他引用孔子名句“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，表示人文交流让“两国人民分享了快乐”。

“过去20年，我从未中断与中国艺术家来往，我们的关系从来都是和谐的，相互尊重、理解、包容，激发不同的艺术表达形式。”法国艺术家之家协会主席雷米·阿龙说：“两国建交60周年契机下，这种友好关系将更上一层楼。”

今年是中法文化旅游年。巴黎第七区副区长约瑟亚娜·戈德得知中国向法国公民提供签证便利，很想去中国旅游。戈德说：“奥运会100年后重回巴黎，又恰逢法中庆祝建交60周年，今年将是我们发展人文交流的良好契机。”

本次论坛期间还发布了《中国式现代化发展之路》智库报告。法国国际问题专家让-皮埃尔·帕日表示：“现代化发展不只有西方式的‘单一模式’。我们需要在双赢与相互尊重的基础上，构建人类命运共同体。”

一些与会中方代表也从各自领域出发，谈起中国新发展为世界提供的新机遇。

南方电网有限责任公司董事刘启宏表示，南方电网为包括法国企业在内的外资企业提供了优质用电环境，还通过国际合作与交流，不断为世界各地带来中国式现代化的发展机遇。

厦钨新能源材料有限公司董事长杨金洪表示，厦钨与法方商业伙伴去年5月宣布在法国设立新能源合资企业，助力法国绿色能源转型。

威海广泰空港设备股份有限公司董事长、总经理李文轩表示，威海广泰在电动化空港地面装备制造上具备丰富经验，正持续以新质生产力为包括欧洲在内的全球伙伴提供更加先进清洁的解决方案。

主论坛之后，还举行了“机遇中国·对话法兰西”沙龙研讨会。郭章龙是视频网站哔哩哔哩的一名博主，他在研讨会上分享了自己在法国创业开设连锁刀削面馆的故事，表示在社交媒体上的点滴记录，拉近了中法民间友谊，愿继续在法国讲好中国故事。

中法人文合作发展论坛由新华社联合中国驻法国大使馆、法国阳狮集团共同主办，主题为“深化人文交流 弘扬‘中法精神’”。中法两国政府官员，联合国机构、国际组织代表，国际主流媒体、智库负责人以及两国文化、企业界人士等约250人参加论坛。

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