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习近平主席特别代表、全国人大常委会副委员长郑建邦出席伊斯兰合作组织第15届首脑会议

2024年05月05日23:12 | 来源：新华网
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新华社班珠尔5月5日电 应冈比亚总统巴罗邀请，习近平主席特别代表、全国人大常委会副委员长郑建邦5月4至5日在冈比亚首都班珠尔出席伊斯兰合作组织第15届首脑会议，并在开幕式上宣读习近平主席贺电。5日，巴罗会见郑建邦。

郑建邦转达习近平主席对巴罗总统的亲切问候，祝贺冈比亚成功主办此次会议。郑建邦表示，中国同冈比亚是好朋友、好伙伴，同伊斯兰世界传统友好。近年来，中冈关系全面、快速发展。两国互信不断深化，各领域合作成果丰硕，切实造福两国人民。中方高度重视发展同冈比亚关系，愿同冈方增进政治互信，坚定相互支持，扩大务实合作，加强两国立法机构交流，深化国际事务协作，推动中冈友好合作不断迈上新台阶。

巴罗请郑建邦副委员长转达对习近平主席的诚挚问候，衷心感谢习近平主席派特别代表出席此次会议。巴罗表示，中国为冈比亚社会经济发展提供大量帮助，冈方珍视同中国友谊，坚定支持一个中国原则，愿同中方深化各领域合作，促进双边关系取得更大进展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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