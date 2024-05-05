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5年来中国对法国进出口年均增长5.9%

2024年05月05日13:07 | 来源：新华网
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新华社北京5月5日电（记者邹多为）海关总署最新数据显示，2019年至2023年，中国对法国进出口年均增长5.9%。今年一季度，中国对法国进出口1272.2亿元。

在农产品领域，法国是中国在欧盟的第一大农产品进口来源国。2023年，中国自法国进口农产品469.5亿元，较2019年增长50.5%；今年一季度进口值接近100亿元。越来越多的乳品、猪肉、红酒等农产品，从法国农场跨越近2万里来到中国百姓餐桌。

在消费品领域，5年来，中国自法国进口消费品年均增长12.3%。其中，化妆品、箱包、首饰、服装、钟表等进口年均增速都超过两位数。与此同时，中国产品也越来越受到法国民众喜爱。5年来，中国对法国出口消费品年均增长3.9%。今年一季度，中国家电、手机、家具、玩具对法国出口分别增长30.6%、27%、24.3%、28%。

在高技术产品领域，法国是中国飞机和航空器零部件的主要进口来源国，5年来占中国同类产品进口比重保持在三成左右。此外，中法两国科技创新合作正在进一步拓展。5年来，中国自法国进口材料技术产品、生物技术产品、集成电路年均分别增长38.8%、13.9%、14%；今年一季度，上述产品进口增长均超过两位数。

(责编：卫嘉、白宇)

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