这是《中国式现代化发展之路》智库报告。新华社记者 金良快 摄

新华社巴黎5月4日电（记者林嵬 傅琰）《中国式现代化发展之路》智库报告4日在巴黎发布。报告梳理了中国式现代化的发展历程，揭示了实践路径，论述了其鲜明特色和世界意义，为全球受众深入了解中国式现代化提供了权威解读。

新华通讯社社长、新华社国家高端智库学术委员会主任傅华表示，在中国共产党领导下，中国人民成功走出了中国式现代化道路。习近平主席围绕中国式现代化发表了一系列重要论述，深刻阐释了中国式现代化的内涵和本质，对世界现代化理论作出了重大创新。中国始终秉持“立己达人”的精神和“四海一家”的理想，与各国共享发展机遇、共创美好未来，既造福中国人民、又促进全球共同发展，将给世界带来积极而深远的影响。

中央党史和文献研究院副院长、中央编译局局长季正聚就人文交流与现代化发展的相互关系作了发言。他说，人文合作应坚持独立自主精神，这既是习近平主席总结提出的“中法精神”的首要内涵，也是中国式现代化的重要精神内涵。人文交流应注重互学互鉴，这既是中法两国文化交流的主旋律，也是中国式现代化实现物质文明与精神文明相协调的必然选择。

新布雷顿森林体系委员会执行董事马克·乌赞说，当前全球发展遇到新挑战，全力推进现代化建设的中国可以在全球治理中发挥更大作用。尤其是国际金融体制改革方面，法中应加强合作，推动建立更包容、更有韧性、更绿色的金融体系，更好推动世界发展。

法国汉学家雷米·马修说，在现代化进程中，我们需要“思考中国人的思考”，找到相似之处，从而在自己身上找到解决方案。

《中国式现代化发展之路》智库报告由中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库联合课题组撰写。

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