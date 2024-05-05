本报记者 王 珏 曹玲娟 范昊天 刘玲玲

4月，故宫海棠花开。红墙黄瓦、满树繁花，风过处，落花缤纷、美不胜收。穿过绚烂的海棠花海，往昔静谧的文华殿人来人往，由故宫博物院和法国凡尔赛宫殿、博物馆及国家园林公共机构（以下简称“凡尔赛宫”）联合主办的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览正在这里举行。展览通过故宫博物院、凡尔赛宫以及其他收藏机构的大约200件文物精品，展现百年间双方彼此尊重、相互欣赏的政治交往史，彼此借鉴、相互学习的文化交流史。

“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览也是第十八届中法文化之春开幕大展。据悉，本届中法文化之春以“中法建交60周年特别呈现”为主题，举办时间从今年4月一直持续到12月，将跨越超过30座城市，举办超过400场活动，涵盖视觉艺术、工艺设计、舞台艺术、音乐、电影、数字技术等领域。

对 望

诉说两个文明的彼此借鉴

60年来，中法两国人文交流密切、合作紧密，东西方两大文明如同两盏明灯相互映照，并在交流互鉴中实现自我成长创新，展现出蓬勃生机活力。

“万里之遥，不以为远。文明之光，相互映照。”进入故宫文华殿展厅，展览前言中的16个字，便映入眼帘。

此次展览并非故宫博物院与凡尔赛宫的首次文物交流。2004年中法建交40周年之际，故宫博物院和凡尔赛宫开启了首次合作，先是在法国举办了“康熙大帝展”，2005年在中国举办了“太阳王路易十四展”。2014年，中法建交50周年，凡尔赛宫举办了一场名为“中国在凡尔赛——18世纪的艺术与外交”的展览。今年“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览的法方策展人玛丽—洛尔·德·罗什布吕讷介绍，与之前展览相比，本次展览展品更为丰富，观众可以将故宫与凡尔赛宫的相关文物对照观赏，从而了解这一历史阶段法中交往的故事。

铜镀金质、根据需要可抽拉4节的单筒式折射望远镜，是清代乾隆时期进口，并由广东官员进贡内廷的。展览的这款铜镀金嵌珐琅望远镜，既实用又可把玩。此外，本次展览上还有铜镀金提环赤道公晷仪、铜镀金圆规矩箱表、绘图仪器、铜镀金测角器等故宫收藏的法国精品文物，百年前的“高科技”比比皆是。

在展厅的显著位置，一个奢华的铜鎏金底座上，放置着一件布满开片铁线纹的瓷器，瓶盖四周环绕铜鎏金树叶，顶端有一只金黄色的螯虾——这是青釉香水瓶。产自景德镇的瓷瓶传至欧洲后，由巴黎铸造匠将其顶部、口沿及底座用洛可可风格的铜镀金饰件加以装饰，使其更符合精致的法国品位。将中国的瓷瓶改造成香水瓶，这种创新之举，在中法文化交流碰撞过程中屡见不鲜。

“17、18世纪，以瓷器为代表的多种中国艺术品成为法国艺术家和工匠们改造、模仿的对象。”故宫博物院相关负责人说，中法两国深厚而精致的文化互动，激发出丰富的想象力和创造力，催生了文化的新元素和新风貌，展现出双方文化艺术交流的广度和深度。

创 造

触动两个文明的艺术探索

今年的中法文化旅游年和巴黎奥运会，是中法两国扩大人文交流、促进民心相通的绝佳契机。本届中法文化之春的各大展览中，常可见到与奥运有关的动感元素。

赶地铁的上班族，化身跨越闸机的110米栏选手；在巴黎街头的小酒馆门前，服务员为公路自行车赛运动员提供补给；邻近的两栋居民楼阳台上，居民隔空打起了网球……4月20日，“巴黎人——城市中的运动”插画展在湖北省武汉市江岸区的武汉天地壹方南馆启幕，一个多月的展期内，集中展示40多幅不同法国插画家的艺术作品。

“展览以诙谐幽默的形式，将法国巴黎人日常生活中的场景以各种运动项目的形式展现出来，向即将举行的巴黎奥运会、残奥会致敬，带我们走进一个与众不同的动感巴黎。”今年29岁的邵慜是武汉当地的一名大学法语教师，在网上看到活动的预告信息后，专程赶到现场欣赏这些独特的插画作品。

眼下，在湖南长沙的美仑美术馆，一场以“溶解的时间：去未来考古”为主题的中法新媒体艺术展正在火热上演。展览呈现了中法两国的8位年轻新锐艺术家的最新创作，包含虚拟现实、影像和交互艺术等10余件跨媒体作品，展示了他们对未来和技术的新思考。

不只有新潮的艺术展，传统艺术形式也在焕发新的生机。法国艺术家皮埃尔此前从未到访过武汉，中国艺术家涂颖慧则是一位土生土长的武汉本地人。而即将于6月开幕的“武汉·纸墨印象”艺术展中，两位艺术家将水墨和剪纸这两种中国传统的艺术形式结合，从全新的视角诠释对武汉的印象。

“中法文化之春始终鼓励和促进法中两国艺术机构和艺术家之间的交流。自2006年创立以来，中法文化之春已成为法中两国文化交流的重要平台，增进了两国民众对彼此文化的了解与交流。”法国驻武汉总领事胡建谊表示，借由中法文化之春的平台，中法两国之间的文化交流将越来越丰富、越来越密切。

奔 流

激荡两个文明的相互沟通

60年来，日益紧密的中法人文交流已成为“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的“中法精神”的一个缩影。在法国，各类展现中国气韵的文化活动也相继亮相，为中法文化交流互鉴搭建更为宽阔、更具活力的舞台。

1月31日17时许，正在巴黎风情园展出的“山海有灵”法国豫园灯会举行了一场“吉祥龙”灯组亮灯仪式，以庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年开幕。近3个月后，同样来自上海的文化交流活动“奔流：面向未来的无界之城”于4月18日下午在法国巴黎的布龙尼亚宫拉开帷幕。4月21日，随着“水岸丹青：陈家泠艺术展”在巴黎科德利埃空间落幕，“奔流：从上海出发——全球城市人文对话”首季巴黎场系列活动圆满收官。据介绍，“奔流”首季巴黎场系列活动为期18天，举办包括启动仪式暨奔流巴黎论坛等6场主题活动。

“奔流”巴黎场系列活动另一场展览“行走江南园林”则将江南园林带到法国凡尔赛宫，通过场景营造、实体模型、多媒体影像等呈现东方园林之美。这场藏于法式园林的中式园林展，吸引来自巴黎和凡尔赛市的众多市民游客前来观展。“从来没有见过这么有魅力的中国园林艺术，悠扬的笛声让我想起17年前我和家人奔赴万里去中国，开启了我们和中国的一段特别的缘分。这次中国园林的体验十分美妙。”特意从巴黎市中心赶来的法国观众如是说。

文明如水，润物无声。“中法两国作为东西方文明的重要代表，尽管语言文化不同、民族习俗迥异，但科学与艺术是人类共通的语言，以二者为材搭建起彼此欣赏、互相借鉴的桥梁，才成就了这段令人久久回味的佳话。”参观“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览的观众张逊表示。

图片说明：

图①：故宫博物院一角。

邵 霞摄（影像中国）

图②：“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览上展出的青釉香水瓶。

杜建坡摄（影像中国）

图③：3月19日，武汉中法音乐会在湖北武汉琴台音乐厅举行。

新华社记者 杜子璇摄

图④：1月31日晚，庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年开幕音乐会在法国巴黎凡尔赛宫皇家歌剧院举行。

新华社记者 高 静摄

图⑤：湖北武汉“中法文化之春”主题灯光秀。

刘 瑞摄（人民视觉）

图⑥：“奔流”首季巴黎场系列活动启动仪式暨巴黎论坛于法国布龙尼亚宫举行。图为布龙尼亚宫外的活动宣传海报。

活动主办方供图

图⑦：3月29日，“城市互联——中法当代建筑展及中法青年建筑师展（平行展）”在浙江美术馆开幕。

连国庆摄（人民视觉）

图⑧：“奔流”首季巴黎场系列活动“行走江南园林”展览上的观展观众。

活动主办方供图

图⑨：3月23日，“甲子情深——中法百姓故事展”于法国巴黎的欧洲时报文化中心拉开帷幕。

新华社记者 张百慧摄

图⑩：“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览上展出的青花加彩描金纹章瓷罐。

故宫博物院供图

图?：2月8日，“漳州闽南文化周”活动在法国巴黎启动，福建漳州木偶剧团走进法国建筑与遗产之城博物馆，表演布袋木偶戏。

新华社记者 高 静摄

图?：法国凡尔赛宫一角。

炜 炜摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2024年05月05日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)