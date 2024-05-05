图为在世界智能制造大会展会上，先导智能展台展示锂电池智能工厂整体解决方案。

王路宪摄（人民视觉）

随着中国经济高质量发展稳步推进，中国企业加快全球布局的脚步，民营企业在其中扮演了重要角色。

在中国，民营经济贡献50%以上的税收、60%以上的国内生产总值（GDP），在企业总量中的占比超过90%。数量庞大、灵活性高的中国民营企业在“出海”过程中坚持通过创新开拓市场，携手合作共谋发展机遇，不仅促进自身更大发展，而且为海外市场乃至全球产业链供应链提供更多选择和发展动力。

创新驱动，加速“出海”布局全球

安徽合肥，保隆科技股份有限公司的数字化生产车间，一个个空气悬架控制器、空气弹簧总成从自动化产线上有序下线。

匈牙利布达佩斯，保隆科技欧洲研发制造中心一片繁忙。园区正在规划二期厂房，用于空气悬架的制造生产。如今，保隆科技已在海外设立9个生产园区、19家工厂、11个研发中心、20余个销售分支机构，辐射亚洲、欧洲和北美。“布局跨国跨地域‘研产销’全球化市场势在必行。”保隆科技董事长张祖秋说，企业将充分利用海外优质资源，与国内形成协同联动，助力产品的研发和生产升级。

在位于泰国罗勇府的泰中罗勇工业园车间内，机器轰鸣，数控设备满负荷运转，十几个工业机器人翻转着机械臂作业。邻近的车轮涂装车间内，轮毂半成品“乘坐”物流辊道缓缓降落，进入预处理工序。走进新泰车轮制造有限公司生产车间，工厂的自动化、数字化、智能化气息扑面而来。这家企业是总部位于河北的立中车轮集团2010年在泰国投资成立的子公司，专注研发、制造高端轻量化铝合金车轮和铸造铝合金材料，已成为集团重要海外生产基地，为东南亚、欧洲、美洲等市场提供更方便、快捷的服务。

“随着中国新能源车企布局泰国，我们在泰国本地市场业务也在不断拓展。”新泰车轮制造有限公司总经理郑劲松说。

作为全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，无锡先导智能装备股份有限公司也在加速全球化发展。目前，先导智能已拥有十余家海外分公司，主要分布于欧洲、北美、东南亚等地区。2023年集团海外业务占整体营收比例大幅增长，未来海外业务占比计划提升到50%。

近年来，中国民营企业加快“出海”步伐，持续扩大中国制造的品牌影响力。中国市场分析机构艾媒咨询去年8月发布的报告显示，在已实施“出海”布局的中国企业中，中、小、微企业占比分别为39.4%、17.5%和13.6%，中企全球化布局能力持续提升。

融入当地，拓展延伸产业链条

谈及德国子公司从初创发展到当前规模，先导智能德国子公司总经理陈初说，新能源行业在亚洲积累了丰富经验，缺乏完善供应链的欧洲急需优质供应商提供产能和技术。“当我们来到欧洲布局并进行长期规划，当地不少企业积极表达了合作意愿。”

今年2月，先导智能首个欧洲物流中心仓在德国奈拉落地并启用，凭借先进技术及全球化服务体系，为欧洲客户带去高效快捷的物流服务体验。此外，在推进当前业务的同时，先导智能位于欧洲的子公司还对未来进一步拓展供应链进行谋划。

当前，面对复杂多变的国际环境，如何克服海外布局“水土不服”、更好融入当地产业链供应链、拓展市场新空间，成为越来越多中国民营企业“踏浪出海”思考的问题。

全球销售网络覆盖超过70个国家和地区的深圳传音控股股份有限公司这样总结“出海”经验：坚持“全球化思维、本地化创新”的海外布局理念。

在尼日利亚拉各斯，传音公司的尼日利亚办公室坐落于熙熙攘攘的市区。这家专注为新兴市场提供智能终端产品和移动互联服务的中国企业持续开拓非洲市场，并根据当地需求进行针对性研发，着力打造个性化、差异化产品。

2015年，传音和网易成立的合资公司传易旗下流媒体平台Boomplay首次亮相尼日利亚，如今平台月活跃用户总量超过9400万人。深耕非洲音乐市场，Boomplay注重收录本土音乐，推广当地艺术家并打造友好用户体验。“我们还提供离线播放功能，以适应当地不稳定的网络环境。”Boomplay总经理蔡浩文说。

北京大学光华管理学院副院长张影表示，通过加强创新，整合国内外资源，中国民营企业能在“出海”的竞争与合作中获得更大成长空间。同时，企业既要“走出去”，也要“走进去”“走上去”，将竞争优势向产业链高端延伸，在推动供应链全球化与本土化经营结合中找到新机遇。

合作共赢，贡献经济增长动力

“中企为当地提供更多就业机会，带来新技术。”尼日利亚阿布贾大学国际关系问题专家谢里夫·加利表示，中企带来基础设施、信息技术、土木工程等领域的新技术，帮助本地员工掌握更多专业技能。

以传音为例，目前该公司在非洲的本地员工占比超过90%，许多本地员工在产研、采购、销售各个环节发挥重要作用。

在尼日利亚等地走访可以发现，Boomplay为当地用户提供多元化服务，并与当地电信公司合作打造定制流量套餐和会员订阅服务，为非洲听众提供“负担得起的流媒体服务”，大大增加了用户可及性。

事实证明，在“走出去”过程中，中国民营企业不仅建设广泛的销售和服务网络，带去优质商品和服务，还通过加速投资设厂为当地提供就业岗位、培养行业人才，与当地实现共赢发展。

匈牙利外交部长西雅尔多曾表示，保隆科技在匈牙利设立的研发制造中心园区将促进匈牙利汽车产业的创新发展，为匈牙利乃至欧洲汽车产业注入新的活力。

陈初谈到先导智能德国子公司与当地合作共赢时说，先导智能对欧洲的布局既满足企业自身供应链全球化的需要，也反过来带动供应链上当地企业的发展，满足海外变化和需求而形成的供应链更加坚韧。

墨西哥国立自治大学研究员克莱门特·鲁伊斯表示，不少发展中国家正在从中国企业带到本国的技术中受益。

“中国民营企业正在塑造和延伸全球产业链价值链，通过共建‘一带一路’倡议等为世界经济发展提供动力。”加利表示，中国民营企业在非洲的经营和发展对当地具有借鉴意义，为推动非洲发展作出贡献。

（据新华社电 记者于佳欣、王嘉伟、田颖）

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