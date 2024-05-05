这是5月4日在法国巴黎拍摄的中法人文合作发展论坛现场。新华社记者 任鹏飞 摄

新华社巴黎5月4日电（记者郑明达 唐霁）今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。4日，中法人文合作发展论坛在巴黎举行。与会中法各界人士表示，作为两个拥有独特文明的古老国度，中法加强人文交流合作，不仅有助于两国扩大共识、深化互信，也将推动中法两大文明与世界各国文明彼此成就，在新时代焕发出新的生机活力。

5月4日，新华通讯社社长傅华在法国巴黎出席中法人文合作发展论坛并致辞。新华社记者 孟鼎博 摄

新华通讯社社长傅华在致辞中表示，本次论坛是在中国国家主席习近平即将对法国进行国事访问之际举办的一次人文交流盛会，对于推动中法媒体、智库、企业等领域合作，促进中法两国文化彼此交融、交流互鉴具有重要意义。

5月4日，新华通讯社社长傅华在法国巴黎出席中法人文合作发展论坛并致辞。新华社记者 孟鼎博 摄

傅华说，新华社长期致力于讲述中法友谊故事、传播中法两国文化。我们愿同中法媒体智库等机构一道，共同坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观，大力弘扬全人类共同价值，共同宣介中法两国各领域合作成果，共同展示中法传统文化的巨大魅力、现代文明的独特亮点，共同拓宽中法人文合作发展桥梁，抓住中法文化旅游年、巴黎奥运会等契机，探索举办更多中法人文交流活动，推动两国关系再上新台阶。

中国驻法国大使卢沙野说，人文交流始终是中法关系发展的重要基础和不竭动力。今年是中法建交60周年、中法文化旅游年和巴黎奥运年“三年合一”，双方计划举办数十场盛大的文化、旅游合作活动，中法人文交流面临新的重要机遇。相信在习近平主席和马克龙总统的战略引领下，中法关系在新的甲子必将呈现蓬勃生机和活力，中法人文交流与合作的蓬勃发展也将为双边关系的健康稳定发展打下更加坚实的民意基础。

法国国民议会法中友好小组主席阿洛泽说，文化是法中两个不同文明之间最坚固的粘合剂。两国建交以来的共同历史滋养了丰富的人文交流，也带动了其他领域的合作和发展，比如在经贸合作、携手应对气候变化等方面，法中有着很多合作成果。今年两国都举办了丰富的文化交流活动，相信这将有力推动两国关系的发展。

中法人文合作发展论坛由新华社联合中国驻法国大使馆、法国阳狮集团共同主办，主题为“深化人文交流 弘扬‘中法精神’”。中法两国政府官员，联合国机构、国际组织代表，国际主流媒体、智库负责人以及两国文化、企业界人士等约250人参加论坛。

当日，新华社还同阳狮集团签署合作谅解备忘录。

5月4日，新华通讯社社长傅华同阳狮集团全球首席财务官洛里斯·诺尔德在法国巴黎签署合作谅解备忘录。新华社记者 孟鼎博 摄

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