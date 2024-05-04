5月2日，古巴总理马雷罗在谢戈德阿维拉省举行的第42届古巴国际旅游博览会开幕式上讲话。新华社记者 林朝晖 摄

第42届古巴国际旅游博览会2日在古巴谢戈德阿维拉省国王花园群岛开幕。古巴总理马雷罗在开幕式上说，古巴将继续推动旅游业复苏，并促进旅游业与经济其他行业融合发展。