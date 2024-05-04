新华社开罗5月3日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚3日说，胡塞武装将对在地中海航行的与以色列有关联的船只发动袭击。

萨雷亚3日在也门首都萨那举行的一个集会上说，胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞已命令该组织对从地中海前往以色列港口的所有船只发动袭击。从即日起，胡塞武装将在其武器“可覆盖的地中海区域”对相关船只进行打击。

此外，萨雷亚还表示，如果以色列对加沙地带南部城市拉法发动攻击，胡塞武装将会继续扩大打击范围，在红海、阿拉伯海、印度洋和地中海等打击过去几个月曾和以色列方面有交易的公司的所有船只，不管这些船是何国籍以及目标港口是何处。

也门政府军前高级将领萨拉姆·阿斯巴希就此事接受新华社采访时说，地中海与也门之间最近距离也有约1800公里，而且胡塞武装的导弹和无人机要进入地中海还需通过埃及或以色列的防空系统，因此他认为该组织很难有能力对地中海船只造成真正威胁。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海和阿拉伯海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。3月14日，阿卜杜勒·马利克·胡塞宣布胡塞武装对“关联以色列”船只的打击范围已扩大到印度洋南部海域。

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