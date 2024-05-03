新华社巴黎5月3日电 综述｜中法经贸合作前景广阔

新华社记者刘芳

中法建交60年来，两国经贸合作互利互惠，硕果累累。新形势下，中法坚持经济全球化正确方向，双边经贸合作展示出强大韧性，有望在未来发展中释放更大潜力，激发更强活力。

中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴，法国是中国在欧盟内第三大贸易伙伴。2023年，在全球经济不确定性增加、地缘政治冲突加剧的背景下，中法贸易额仍达789亿美元。

两国在传统经贸合作领域的成功故事不胜枚举，投资合作规模和质量不断提升。自1982年中法签署第一个和平利用核能合作议定书以来，双方合作建成大亚湾核电站、岭澳核电站、台山核电站等标志性项目，共同参与国际热核聚变实验堆计划，联合设立核电站老化与寿命管理等协作实验室，取得丰硕成果，建立了深厚友谊。

从1985年中国引进第一架空中客车飞机，到2023年首架在中国总装的空中客车A321飞机在空客天津总装线下线交付，空客在中国的产业布局逐渐完善。中国不仅为空客提供了广阔的市场和稳定可靠的产业供应链，也成为空客名副其实的战略合作伙伴。

“顶梁柱”大项目深入推进的同时，农业合作也在“双向奔赴”。中法双方正在全力打造“从法国农场到中国餐桌”的全链条快速协同机制，让更多法国优质农产品以更快的速度送上中国百姓的餐桌。在中法建交60周年之际，中国参展商“试水”法国国际农业博览会，将中国特色农产品带给法国消费者，也用中国乡村土特产和农民手工艺品展示中国农村建设和农业发展新气象。

在绿色增长、科技创新、数字经济等新兴领域，中法两国正共同谱写经贸合作新篇章。中国是全球最重要的市场之一，拥有比较完整的产业链供应链，更有不断提升的开放水平，无限的创新生机。已经扎根中国的法国大企业纷纷投资本地创新生态圈，相信投资的不仅是“增长的未来”，更是“创新的未来”。众多法国中小企业期待对接开拓或继续深耕中国大市场。

作为中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国，法国拥有雄厚的工业和基础科研积淀、充足的创新人才储备，也是中国企业在国际合作中的重要方向。“中国制造”早已进入法国寻常百姓家，中国创新正在“反哺”全球，随着法国数字绿色双转型的再工业化进程持续推进，两国将加强发展战略和产业对接，继续拓宽合作领域，挖掘合作潜能。

丰硕的务实合作成果让中法有底气、也有责任旗帜鲜明地反对“脱钩断链”“零和博弈”，共同推动普惠包容的经济全球化。展望未来，多层次、多领域、多维度的中法经贸合作将释放更大潜力、激发更强活力、展现更多韧性，成为助力双边合作行稳致远的重要“压舱石”。

(责编：袁勃、赵欣悦)