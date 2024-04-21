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中企亮相伊拉克国际安全防务展

2024年04月21日11:17 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达4月20日电（记者段敏夫）第12届伊拉克国际安全防务展20日在巴格达国际展览中心开幕，中国企业展台吸引众多参展代表驻足参观。

　　前来参展的保利科技有限公司副总经理陈光明告诉新华社记者，近年来，保利科技和伊拉克军工合作取得丰硕成果，保利科技将多渠道、多模式开拓同伊拉克的军工和安全合作，为伊拉克战后重建提供安全保障，推动实现互利共赢。

　　海康威视区域负责人何可富表示，伊拉克国际安全防务展是海康威视向地区客户展示最新安防解决方案的重要平台。近年来，海康威视各类产品在伊拉克的落地率和使用率逐年上升。未来，海康威视将与伊政府部门、企事业单位继续保持良好沟通，为伊拉克战后重建提供先进数字安防方案。

　　北方工业有限公司参展代表陈翔宇说，北方公司在本次展会期间将展示三大主题：筑牢天空之盾、磨砺和平之剑、铺就发展之路，旨在为用户提供全方位、一站式解决方案。北方公司将继续秉承平等开放的态度，同用户开展技术转让、联合研发和当地生产，助力用户自身国防工业发展，共同维护地区和平稳定。

　　本届伊拉克国际安全防务展为期4天，吸引了来自19个国家逾百家军工安防企业参展。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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