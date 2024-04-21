人民网华盛顿4月20日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆举办纪念“杜立特上饶救援行动82周年”观影会，播放二战期间中国军民救援美军“杜立特行动”飞行员的系列纪录片。

近日，中国驻美国大使馆举办纪念“杜立特上饶救援行动82周年”观影会。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

中国驻美使馆公使井泉、江西省外事办公室副主任胡志扬、“杜立特行动”飞行员后代马西亚、庐山牯岭美国学校协会会长汉斯伯格等出席并致辞。美政府部门、企业、高校、媒体等各界嘉宾近200人一起观影。

井泉在致辞中强调杜立特上饶救援、飞虎情谊、乒乓外交、马斯卡廷老朋友、塔科马市林肯中学等故事不断证明，中美两国都是伟大的国家，中美人民都是伟大和友好的人民。中美关系的故事是由人民书写的，未来更要由人民创造。两国人民应该相互尊重、相互交流、相互学习、相互欣赏。欢迎更多美国朋友到中国走走看看，书写你们自己的中国故事。

胡志扬回顾了“杜立特行动”及上饶救援历史，介绍拍摄《跨越时空的追忆与寻找》纪实片的过程，希望中美两国人民传承经过战火淬炼的友好情谊，共同书写更多和平与发展、团结与进步的续章。

马西亚讲述其父亲被上饶广丰村民营救的动人故事，表示将继续寻找和挖掘杜立特救援行动历史记忆，传承和发扬父亲与中国的友好情谊，为美中两个伟大国家和平共处注入更多正能量。

汉斯伯格回忆家族四代人同中国交往近140年的历史，深切表达对中国的热爱之情，表示将继续致力于发扬和平、尊重、友谊的价值观，促进美中人文交流和对话，为美中和平与友谊接续奋斗。

“杜立特行动”是二战期间美国为报复日本偷袭珍珠港，于1942年4月18日发起的空袭日本本土的行动。由于油料耗尽和联络不畅，完成空袭任务返航的美军飞行员大多弃机跳伞在中国江西、浙江等省境内，并成功得到中国军民救助。

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