人民网斯德哥尔摩4月20日电（记者 殷淼）4月20日，斯德哥尔摩中国文化中心举办了“瑞典木刻版画与中国木刻版画的关联”为主题的“中国故事”系列讲座，邀请瑞典木刻版画艺术家托斯顿·朱雷尔分享他的中国故事。

瑞典木刻版画艺术家托斯顿·朱雷尔。人民网记者殷淼摄

托斯顿·朱雷尔是一位居住在瑞典和中国的多媒体艺术家，也是斯德哥尔摩中国文化中心主办的“中瑞视觉艺术节”之《版·话——中瑞版画展》参展者之一。

活动现场。人民网记者殷淼摄

据介绍，托斯顿的父亲是一位中国陶瓷收藏家，从小他就热衷于观看父亲如何修复瓷器，从而对中国产生了浓厚兴趣。此后，托斯顿了解到鲁迅“弃医从文”的故事及其对木刻版画的收藏，从此便开始了从事版画艺术的创作工作。

托斯顿·朱雷尔介绍其收藏的中国版画作品。人民网记者殷淼摄

托斯顿在接受记者采访时说，“中国是印刷术和造纸术的起源地，其历史比欧洲要早500年，甚至是900年。”他说，“从他收藏的中国版画作品中，能清晰看到新中国成立前后整个中国社会所发生的变迁、进步和发展。”

参加讲座活动的瑞典听众。人民网记者殷淼摄

托斯顿认为，中国历史悠久，幅员辽阔，民间艺术形式丰富多彩，并且与传统文化有着密不可分的联系。他说：“我长期在江西景德镇进行陶瓷艺术创作，创作灵感很多都来源于中国的神话传说。”

托斯顿表示，文化交流对增进中瑞两国相互理解至关重要。他赞赏中国文化中“和而不同”“求同存异”的哲学思想，认为中瑞两国虽相距遥远，但文化交流可以成为双方消除分歧、增进彼此理解的一座桥梁。

据悉，斯德哥尔摩中国文化中心自2023年6月以来已举办十余场线上线下“中国故事”系列讲座活动，内容涵盖中国书法、绘画、非遗、摄影、茶文化、中医文化、服饰、旅游等丰富多样的主题，结合访谈、工作坊等多种互动形式，受到瑞典民众的热烈欢迎。

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