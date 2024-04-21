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中企签约阿尔及利亚农业合作框架协议

2024年04月21日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔4月21日电 （记者郝瑞敏）4月19日，中国铁建国际集团北非区域公司与阿尔及利亚农业物流集团、中国浙江金华供销社在阿尔及利亚首都阿尔及尔签署合作框架协议。阿尔及利亚农业和农村发展部代表、浙江供销合作社联合社理事会副主任沈省文，中国铁建国际集团副总经理、总工程师尤丁剑，阿尔及利亚农业物流集团董事长扎菲泽夫·贾希德·阿卜杜勒瓦哈卜等人参加了签约仪式。此次合作框架内容包括农业建设、农业深加工等诸多领域。这是落实2023年7月中阿两国元首重要共识，实现共建“一带一路”倡议和“新阿尔及利亚”愿景的又一双边经济合作成果。

中企签约阿尔及利亚农业合作框架协议现场。人民网记者 郝瑞敏摄

中企签约阿尔及利亚农业合作框架协议现场。人民网记者 郝瑞敏摄

“中国铁建作为一个综合性的建设集团，在多个领域做出了卓越的成就，在阿国有良好的声誉！”在签署仪式上，阿尔及利亚农业物流集团董事长扎菲泽夫·贾希德·阿卜杜勒瓦哈卜表示，多年来，中国铁建国际集团北非区域公司立足当地，发挥中国基建企业施工组织优势，携手当地人民，建设了阿尔及利亚东西高速公路、贝佳亚连接线等多项民生工程，助力当地经济社会发展。

浙江供销合作社联合社理事会副主任沈省文表示，中阿友谊源渊流长，供销社作为中国涉农领域最完善的经济组织，与阿尔及利亚互补性强，希望通过互利共赢合作，共同实现相关领域的美好愿望。

此次协议的签署是中阿友谊的成果，也是中国企业拓展多元业务，为当地保证粮食安全和流通服务提供保障，助力农业生产和流通结构不断完善的有力举措。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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