人民网联合国4月19日电 （记者李志伟）4月19日，中国常驻联合国代表团与南京市人民政府、联合国大会部中文处、联合国中国书会在纽约联合国总部共同举办以“遇鉴汉字 和合共生”为主题的联合国中文日庆祝活动。

中国常驻联合国代表傅聪，江苏省委常委、南京市委书记韩立明，第七十八届联大主席弗朗西斯，联合国大会事务副秘书长阿比连，经社事务副秘书长李军华等出席活动。 人民网记者 李志伟摄

中国常驻联合国代表傅聪在致辞中说，几千年来，“和合”一直是中华文明的重要精神内核，反映了中华民族自古以来对理想社会的美好憧憬。习近平主席倡导构建人类命运共同体，提出全球文明倡议，为推动不同文明交流互鉴、增进各国人民相知相亲指明了方向。我们真诚呼吁国际社会能够从“和合共生”等中国理念中汲取智慧和力量，共同推动全球治理朝着更加公正合理方向迈进。

中国常驻联合国代表傅聪发表致辞。人民网记者 李志伟摄

第七十八届联大主席弗朗西斯表示，几千年来，中文一直是人类文化遗产的重要组成部分。中国始终秉承“和合共生”古老理念，坚持多边主义，在开展全球合作、应对全球挑战中发挥着重要作用，为促进国际和平安全和可持续发展作出重要贡献。

联合国大会事务副秘书长阿比连表示，汉字背后的故事、展览对汉字的艺术化呈现令人印象深刻。中文是最古老的语言之一，也是世界上发展最快的语言之一，一直为促进不同文化交流和文明间相互理解方面发挥着重要作用。

南京市委书记韩立明表示，构建人类命运共同体，前提是形成认知共同体，语言在其中发挥着重要的桥梁和纽带作用。南京将秉持“和与合”理念，办好“一带一路”青年文化交流、世界文学之都名家访谈、“国际文学家驻地计划”等活动，当好展示中国文化的窗口、中西方文化交流的桥梁，让更多朋友了解中国、爱上南京。

在活动上，嘉宾们体验汉字书法等文化活动，图为一名嘉宾展示自己书写的汉字书法。人民网记者 李志伟摄

多国常驻联合国代表、高级外交官、联合国职员及各界友好人士等近200人参加活动。活动期间，中外嘉宾们参观汉字主题展，观看中文打字机、汉简复制品、书法作品等展品，体验汉字描红、雨花茶等文化项目。艺术家们还在现场演奏了《梅花三弄》《茉莉花》《梁祝》等中国名曲。国际青年组织驻联合国大使和常驻观察员丹尼尔·德尔瓦莱·布兰科在活动上体验了汉字书法并学习汉语对话，他向记者表示，“我喜欢这一活动，让联合国的外交官进一步认识到中文的重要性，感受中国文化之美，我学到了很多新知识”。

图为一名嘉宾正在体验汉字书法。人民网记者 李志伟摄

2010年，联合国宣布启动联合国语言日，强调语言文化多样性的重要性。中文日定为每年4月20日中国传统节气“谷雨”这一天前后。

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