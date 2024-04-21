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680余名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国

2024年04月21日09:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月21日电（记者熊丰）记者21日从公安部获悉，4月21日晨，随着两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场，135名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。截至目前，柬警方抓获的680余名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人已全部被我公安机关押解回国。

　　近年来，针对人民群众反映强烈的跨境赌博、电信网络诈骗等突出违法犯罪，公安机关持续深化国际执法合作，摧毁了一大批跨境犯罪团伙，抓获了一大批不法分子。今年以来，我公安机关先后从缅甸、菲律宾、阿联酋等国将数万名涉赌诈违法犯罪嫌疑人押解回国。中柬警方近日组织开展打击涉赌诈违法犯罪联合行动，抓获一批违法犯罪嫌疑人，并于4月12日起，由湖北公安机关组织多架包机将相关人员分批次押解回国。目前，公安部已部署湖北公安机关全力开展案件侦办工作。

　　公安部有关负责人表示，公安机关将始终保持对此类违法犯罪的高压严打态势，切实维护人民群众生命财产安全。公安机关提醒广大群众提高防范意识，自觉抵制赴境外或在网上参赌，高度警惕跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的新手法新特点，切实维护自身合法权益。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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