新华社伊斯坦布尔4月20日电（记者王峰）土耳其外长菲丹与埃及外长舒凯里20日表示，中东地区的军事对抗和危机可能会进一步扩大化，有必要立即采取有效应对措施。

菲丹与舒凯里当天在土耳其伊斯坦布尔举行会晤，讨论了巴以冲突、伊朗和以色列的对抗、加沙地带的人道主义局势以及双边关系等问题。

菲丹在会晤后举行的联合记者会上说，巴以冲突导致全球物流链受到冲击和物价飞涨，为防止巴以冲突的外溢效应引发全球性经济危机，必须果断采取措施，从根本上解决这些问题。

菲丹表示，当务之急是结束以色列的占领并实现“两国方案”，“如果不坚持‘两国方案’，昨天的也门袭击、今天的伊以对抗、明天可能发生的战争和今后的内乱风险将持续存在”。

舒凯里说，巴以冲突范围有可能蔓延，伊以对抗局势已加剧，埃及方面呼吁各方保持克制，冲突、互不理解和暴力应马上停止。他还说，伊以对抗转移了国际社会对加沙地带“悲惨局势”的关注。首先必须实现停火，巴勒斯坦人民必须获得所需的人道主义援助。以色列应立即为人道主义援助开放过境点，任何阻拦援助的行为都是违反国际法的。

两国外长在联合记者会上还强调了土埃两国建设性关系对地区稳定的积极影响。舒凯里说，埃及致力于将两国政治、经济、文化和安全关系提升到一个更高水平。两国强有力的关系将极大地促进本地区的安全与稳定。

今年2月，土耳其总统埃尔多安十余年来首访埃及，两国领导人表示将开启双边关系新篇章。

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