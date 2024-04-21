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加蓬外长高度评价加中友好合作成果

2024年04月21日09:42 | 来源：新华网
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　　新华社利伯维尔4月20日电（记者郑扬子　史彧）加蓬外交部长奥南加19日晚在加蓬首都利伯维尔高度评价加中建交50年来的友好合作成果。

　　当晚在利伯维尔举行的中加建交50周年招待会上，奥南加致辞说，半个世纪以来，加中关系始终蓬勃发展，务实合作领域不断扩大，造福两国人民。加方致力于深化对华关系，坚定奉行一个中国原则，愿在双多边事务中同中方继续加强沟通协调，推动加中务实合作不断取得新成果，共同坚定维护国际公平正义。

　　中国驻加蓬使馆临时代办朱小乐说，50年来，中加两国政治互信不断巩固，务实合作成果丰硕，人文交往日益深化。展望未来，双方要落实好两国元首重要共识，不断巩固发展中加全面战略合作伙伴关系，携手共建高水平中非命运共同体。

　　加蓬总理恩东等政府官员、加各界代表以及中国援加医疗队、在加中资机构、华侨华人代表等出席了招待会。招待会上举行了中国民族服装展示，以及加青少年表演中国功夫、加蓬传统舞蹈等现场活动。嘉宾们参观了茶艺、书法、中医等中国文化展台，并共同观看中加50年务实合作图片展。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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