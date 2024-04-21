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彭博社：中国将是未来5年全球经济增长最大贡献者 贡献率超七国集团

2024年04月21日09:41 | 来源：新华网
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新华社北京4月20日电 美国彭博社预测，中国将是未来5年全球经济增长的最大贡献者，贡献率将超过七国集团所有国家总和，几乎是美国的两倍。

这是一家企业在第135届广交会上展出的户外太阳能监测车（4月15日摄）。新华社记者邓华摄

这是一家企业在第135届广交会上展出的户外太阳能监测车（4月15日摄）。新华社记者邓华摄

彭博社本周根据国际货币基金组织（IMF）最新经济预测数据进行的计算显示，2024年到2029年，在全球新增经济活动中，中国占比将达到21%左右，七国集团占比20%，而美国占比接近12%。

总体而言，未来5年全球经济增长的75%预计将集中在20个国家，其中中国、印度、美国和印度尼西亚四国将贡献全球经济增长的一半以上。

IMF本月16日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2024年全球经济增长预期上调至3.2%。IMF指出，按历史标准衡量，世界经济增长仍然疲弱，这既源于仍然高企的借贷成本、财政支持减少等近期因素，也源于疫情和乌克兰危机升级造成的长期影响，以及生产率增长疲软和地缘经济分裂加剧。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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